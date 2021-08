Faible für Finanzen und Zahlen

Der Leiter des Fachbereichs Finanzen und Liegenschaften, Walter Hauschopp (r.), ist in der Ratssitzung von Bürgermeister Sebastian Täger in den Ruhestand verabschiedet worden. Insgesamt 45 Jahre stand der Kämmerer in Diensten der Gemeinde Senden.

Foto: Ulrich Reismann