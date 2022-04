Fast alle tragen Maske

Offene Türen rannten Schulleitungen und Gesundheitsamt bei Eltern und Kindern mit ihren Empfehlungen ein, im Unterricht freiwillig weiter Masken zu tragen. In Senden haben das am Montag fast alle Kinder und Jugendlichen gemacht.

Die Maskenpflicht im Unterricht ist seit dieser Woche Vergangenheit – doch weiterhin tragen fast alle Kinder und Jugendlichen an den sieben Sendener Schulen ihren Mund- und Nasenschutz. In Elternbriefen und mit dem Hinweis auf eine entsprechende Empfehlung des Gesundheitsamtes hatten alle Schulleitungen darum gebeten, dass die Schüler freiwillig Masken tragen. Und das funktioniert – zum Beispiel an der Marienschule. Dort sah der WN-Redakteur bei einem spontan mit Leiterin Annette Stähler vereinbarten Rundgang durch Klassen kein Kind und keinen Lehrer ohne Maske.

Alle vier Grundschulen und die drei weiterführenden Schulen rannten bei den Eltern mit der Masken-Empfehlung offene Türen ein. „Viele Kinder und Eltern sehnen nach einer anstrengenden Zeit den Urlaub herbei“, sagte Susanne Robers, Rektorin der Grundschule Bösensell. Ins gleiche Horn stießen auch andere Schulleiter.

„Wir empfehlen Eltern, die Kinder an den ersten Tagen nach den Ferien weiter zu testen.“

„Über 99 Prozent tragen bei uns Masken“, hat Ulrich Staarmann, stellvertretender Schulleiter am Joseph-Haydn-Gymnasium beobachtet. Dass Schutzmaßnahmen weiter sinnvoll sind, sei fast allen klar – zumal an der Schule zuletzt eine Klasse stark von der Infektionswelle betroffen war und für zwei Tage in den Distanzunterricht musste. Die Mottowoche der angehenden Abiturienten muss komplett draußen stattfinden, um das Infektionsrisiko zu senken.

„Der 1. Mai wäre ein besseres Datum fürs Ende der Maskenpflicht gewesen“, findet Diana Hülsmeier, Rektorin der Davertschule in Ottmarsbocholt, wo aber ebenfalls alle Kinder weiter Masken tragen. „Ich bin gespannt, wie es nach Ostern weitergeht“, richtet sie den Blick auf die Zeit nach den Ferien. Dann endet auch die Zeit der Corona-Pflichttests, die diese Woche noch durchgeführt werden. „Wir empfehlen den Eltern, die Kinder an den ersten Tagen nach den Ferien weiter zu testen“, berichtet Michael Hiegemann, Leiter der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule. Restbestände von Selbsttests, die das Land zur Verfügung gestellt hatte, seien in vielen Familien noch vorhanden.