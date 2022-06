„Feierabend“ geht in zweite Runde

Livemusik im Sommer in Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell

Senden

Donnerstags wird der Platz am Brunnen im Sommer wieder zu einer Open-Air-Kneipe mit Live-Musik. An vier Terminen ab 23. Juni spielen dort unter dem Motto „Feierabend“ jeweils unterschiedliche Bands. Auch in den Ortsteilen Bösensell (4. August) und Ottmarsbocholt (11. August) ist jeweils einmal musikalisch „Feierabend. Der Eintritt ist frei.

Von Thomas Fromme