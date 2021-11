Ferienwerk nimmt wieder Fahrt auf

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit des Jugendferienwerks unter der Trägerschaft des DRK-Ortsvereins Senden stark verändert beziehungsweise eingeschränkt. So konnten in den vergangenen beiden Jahren keine Ferienfreizeiten stattfinden. „Die Corona-Pandemie hat alle in eine Wartestellung gebracht. Wir waren in der Rolle, alle Kinder zu vertrösten, die Eltern zu informieren und die Buchungen für die Unterkunft immer wieder zu verschieben“, sagt Andrea Vollmer, die in der kompletten Pandemiezeit für die Ferienfreizeiten zuständig war. Jetzt, wo die Planungen für die Fahrt zum Alpseehof so langsam wieder anlaufen, übergibt Vollmer ihr Amt an ein Nachfolge-Team.

Leitung wechselt in erfahrene Hände

„Mich zieht es aus beruflichen und familiären Gründen nach Ostdeutschland“, sagt sie. Mit Katja Wegner und Simone Brinkschulte übernehmen zwei Expertinnen ihren Arbeitsbereich, denn die Ferienfreizeit lag schon einmal in den Händen von Simone Brinkschulte. „Wir mussten eine schnelle Entscheidung treffen. Und da sind die beiden ein Glücksfall“, sagt Dirk Wallkötter, Geschäftsführer des DRK-Ortsvereins Senden. „Ich bin seit 1997 als Betreuerin bei der Ferienfreizeit dabei gewesen und hatte die Leitung schon einmal 2011 übernommen“, ergänzt Brinkschulte.

Nachdem die Fahrt in den ersten beiden Wochen der Sommerferien zweimal ausfallen musste, seien mittlerweile einige Kinder zu alt für die Ferienfreizeit geworden, erklärt sie und ergänzt: „Diese kommen nun aber als Betreuer mit.“

Dennoch ist der DRK-Ortsverein immer noch auf der Suche nach Verstärkung auf der Seiten der Betreuer. „Gerade bei den über 20-Jährigen haben wir noch Bedarf. Es können sich gerne noch Interessierte, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, bei uns melden“, betont Brinkschulte.

Anmeldung für Restplätze

Von den 40 Plätzen, die für die Fahrt an den Alpsee jedes Jahr zur Verfügung stehen, sind noch einige frei. Die Anmeldung für die Restplätze findet am morgigen Freitag (5. November) zwischen 17 und 19 Uhr im Sendener DRK-Haus, Eintrachtstraße 15/17, statt. „Zudem besteht da auch die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Denn: Viele Plätze sind aufgrund der zwei ausgefallenen Fahrten schon aus den Vorjahren belegt.

Interessierte Betreuer können sich per E-Mail an dirk.wallkoetter@drl-senden.de wenden.