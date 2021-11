Fetziger Rock im Lederhosenstil

Egal ob AC/DC, Cindy Lauper, Van Halen oder Billy Eilish: The Heimatdamisch zieht den Songs die Lederhosen an Die erfolgreiche Combo macht auch in Senden Station. Wer das Konzert miterleben will, unterstützt gleichzeitig ein Benefiz-Projekt des Lions Club.

Die achtköpfige Formation The Heimatdamisch sorgt in ihrem neuen Programm für eine mitreißende Präsentation bekannter Hits mit Oberkrainer-Touch.

Aktuelle Chart-Hits, Rockklassiker und Popsongs der 80/90er im Oberkrainer-Sound: Diesen Mix können Fans fetziger Musik am 26. Februar (Samstag) ab 20 Uhr mit der Band „The Heimatdamisch“ in der Steverhalle erleben. Dort rocken die Musiker und sorgen für heiße Stimmung. Dazu laden der Lions Club Baumberge-Münsterland und die Gemeinde Senden gemeinsam ein. Der Vorverkauf für das Konzert ist soeben angelaufen. Der Erlös der Veranstaltung ist einmal mehr für die Kinderschutzambulanz in Datteln bestimmt.

Die achtköpfige Formation „The Heimatdamisch“ demonstriert in ihrem neuen Programm eine perfekte Symbiose aus bekannten Hits mit Oberkrainer-Touch. Egal ob AC/DC, Cindy Lauper, Van Halen oder Billy Eilish: The Heimatdamisch zieht den Songs die Lederhosen an und ist Garant für musikalisch ausgetüftelte und witzig-überraschende Arrangements, heißt es der Ankündigung. Die Combo vereint Top-Musiker aus Bayern mit einer Vorliebe für Rock, bayerische Blasmusik und slowenische Oberkrainer-Musik.

„The Heimatdamisch“ hat mit über 34 Millionen Followern große Popularität auch in den USA erlangt. Die Gruppe war auf großen Festivals auch europaweit vertreten.

Das Konzert am 26. Februar beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Karten gibt es für 25 Euro plus Vorverkaufsgebühr online unter senden-westfalen.de/ticketing. An der Abendkasse ist ein Ticket für 30 Euro zu haben