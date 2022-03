Feuerwehrauto reist nach Kiew

Auf den Weg von Senden nach Kiew macht sich am Mittwoch (30. März) ein Feuerwehrfahrzeug. Der alte Rüstwagen sollte eigentlich versteigert werden – jetzt kommt er als Spende im Krisengebiet zum Einsatz.

Der Draht zwischen der Ukraine und dem Münsterland kann sehr kurz sein – so kurz, dass sich jetzt ein Feuerwehrfahrzeug aus der Gemeinde Senden als Spende auf Rädern auf den Weg nach Kiew macht. „Dort ist die Feuerwehr im Dauereinsatz“, weiß Sendens Bürgermeister Sebastian Täger. Den Kontakt hatte der frühere Europaabgeordnete Elmar Brok hergestellt. Das Parlaments-Urgestein ist mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, befreundet.

Eine Liste dringend benötigter Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr – von Notstromaggregaten über Beleuchtungssätzen und Rettungskettensägen – ließ Klitschko dem langjährigen Europapolitiker aus dem Ostwestfälischen zukommen.

Als der Sendener Bürgermeister den Spendenaufruf las, stolperte er über diesen Satz: „Einen Rüstwagen werden die wenigsten von ihnen abzugeben haben.“ Doch genau so ein Fahrzeug hatte die Feuerwehr der Stevergemeinde kürzlich ausgemustert – es wäre normalerweise in Kürze versteigert worden. Da zögerte der Verwaltungschef keine Sekunde: „Es geht um schnelle Hilfe.“ Da auch die Sendener Wehr Feuer und Flamme für die Spenden-Idee war, brachte der Bürgermeister diese unbürokratische Hilfe für seinen Amtskollegen Klitschko ins Rollen.

Rüstwagen hat Stromaggregat und Seilwinde an Bord

„Der Rüstwagen hat ein Stromaggregat, eine Seilwinde und andere Geräte an Bord. Wir wollten ihn gerade zur Versteigerung ins Netz stellen“, berichtet Feuerwehrchef Manfred Overbeck. Auf dem Weg nach Osten heißt die Zwischenstation für den 32 Jahre alten Rüstwagen Bielefeld. Ein dort ansässiger Fachgroßhandel für Brandschutz- und Rettungsdienstausrüstung, der selbst Material spendet, übernimmt die Koordination und kümmert sich um den Weitertransport der lebensrettenden Materialien. Die sind in dem Menschen verachtenden Krieg in der Ukraine wichtiger denn je.