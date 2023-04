Firmensitz wandert nach Senden

Das Sanitätshaus Gäher, das an acht Standorten im Münsterland vertreten ist, bündelt seine Kräfte in Senden. Dort entsteht der neue Hauptsitz der Firma mit einigen "Extras".

Das Sanitätshaus hat offenbar ein gesundes Wachstum hinter sich: Das 1979 gegründete Familienunternehmen ist inzwischen acht Mal im Münsterland mit Filialstandorten vertreten. Senden kommt noch hinzu. Als besonderer Meilenstein in der Firmenhistorie und künftiger Hauptsitz. Denn dort plant Gäher einen Standort mit einer Zentralfertigung sowie einem Innovations- und Ausbildungszentrum. Über das Papierstadium gelangte das Projekt schon hinaus. Denn am Dienstag legte das Sanitätshaus Gäher den Grundstein für das Vorhaben im Gewerbegebiet Brocker Feld, wo die Bodenplatte schon in Beton gegossen wurde.