Fit halten für den Ernstfall

Sperrtor in Senden wird regelmäßig gewartet

Das Sperrtor in Senden wird regelmäßig einer Inspektion unterzogen – damit sichergestellt ist, dass es im Ernstfall funktioniert.

Eine coole Brücke, ein Treppenhaus als Treffpunkt und ein insgesamt merkwürdiges Bauwerk. Das Sperrtor, das sich auf Höhe von Schloss Senden und Betonwerk Mönninghoff über den Kanal erstreckt, bleibt für viele Spaziergänger, die es täglich sehen, noch immer etwas rätselhaft. Diejenige, die alle Geheimnisse lüften kann, ist Tanja Rohrbach. Die Diplom-Ingenieurin kümmert sich beim „Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle“ am Standort Rheine unter anderem um die Unterhaltung der Sicherheitstore.

Von denen es nicht allzu viele gibt. Zwar folgt auf das Tor in Senden nach nur wenigen Kilometer ein Zwillingsbauwerk im Bereich des Zusammenflusses von neuer und alter Fahrt in Lüdinghausen, doch in nördlicher Richtung fehlt eine weitere Sperre bis zur Schleuse Münster.

Mit den Sperrtoren soll verhindert werden, dass ein Schaden am Kanal dazu führt, dass die künstliche Wasserstraße bei einer Leckage leer läuft. Dass dieses Szenario nicht vollkommen unwahrscheinlich ist, zeigt sich daran, dass es in Olfen bei der Überführung des Kanals zu einem Bruch gekommen ist, durch den erhebliche Mengen Wassers in die Lippe abflossen.

Dass keine Sperrtore zwischen Münster und Senden auftauchen, lässt sich auf das Geländeprofil zurückführen. Wie Rohrbach erklärt, sind Abschnitte gefährdeter, die in Dammlage verlaufen.

Um sicherzustellen, dass die Sperrtore im Ernstfall auch funktionieren, werden sie einer engmaschigen Inspektion unterzogen: Vierteljährlich werden sie im Probebetrieb abgesenkt und wieder angehoben. Anzusteuern sind die Anlagen sowohl vor Ort als auch ferngesteuert von Datteln aus – beide Modi werden stets „abgecheckt“.

Die Technik entpuppt sich als robust: „Es kommt selten zu Problemen“, resümiert die Bauingenieurin.

Was Jogger, Radler oder Kanal-Chiller wundert, ist, dass ab und zu ein „wildes“ Blubbern auf Höhe der Sicherheitssperrtore zu beobachten ist. Auf der Sohle des Kanals, der etwa vier Meter tief ist, verlaufe eine Leitung mit Löchern, durch die Luft gepustet wird. Mit dieser Verwirbelung soll der Bereich der Sperrtore von Eis frei gehalten werden, wenn es im Winter friert. Denn dann würden die abgesenkten Sperren auf Eis treffen und sich Schollen in der Anlage womöglich verkeilen. Die Vorsorge durch den Whirlpool-Effekt kommt aber an ihre Grenzen, wenn es länger klirrend kalt ist, räumt Rohrbach ein.

Sie kennt auch die Historie der Sperrtore ganz genau. Denn die Sicherheitsverschlüsse gehören zum Kanal, seit dieser 1899 durch Kaiser Wilhelm II. eröffnet wurde. Drei Exemplare der ersten Generation von genieteten Stahlkonstruktionen könne man als technisches Denkmal noch am Dortmund-Ems-Kanal antreffen. Die zweite Generation, eine Art Stahlfachwerkkonstruktion aus den 1930er Jahren findet sich noch im Bereich Gelmer. Die heutigen Sperrtore wie das in Senden seien „Kinder“ der 1980er Jahre.

In den Einsatz gekommen wegen eines Notfalls ist die Anlage in Senden noch nie. Aber es wird alles unternommen, damit nichts hakt und klemmt, wenn das Sperrtor mal verhindern muss, dass die Wasserstraße ihr Wasser verliert.