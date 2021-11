Forstmaschine ausgebrannt

25 Kräfte der Löschzüge senden und Bösensell waren am Sonntagmorgen im Einsatz. In einem Wald stand eine Forstmaschine in Flammen.

Komplett ausgebrannt ist diese Forstmaschine am Sonntagmorgen in einem Waldstück zwischen Senden und Bösensell.

Zum Brand einer Forstmaschine in einem Waldstück zwischen Senden und Bösensell kam es am Sonntagmorgen, berichtet Brandoberinspektor Dirk Adorf. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe sie bereits komplett gebrannt.Unter Einsatz von Atemschutzgerät sei das Feuer schließlich und Kontrolle gebracht und gelöscht worden. Insgesamt seien an dem Einsatz 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Senden und Bösensell beteiligt gewesen, so Adorf, der den Einsatz leitete. Die Ursache des Brandes der Maschine ist bislang nicht ermittelt.