Französische Jugendliche zu Gast

Zwölf Jugendliche aus der Bretagne sind im Rahmen eines Schüleraustauschs mit der Geschwister-Scholl-Schule in Sendener Familien zu Gast. In dieser Woche lernen sie weit mehr als die Stevergemeinde und den deutschen Schulalltag kennen.

Die deutsch-französische Freundschaft pflegen die Geschwister-Scholl-Schule und das Collège St. Michel endlich wieder. Nach einer coronabedingten Pause im Schuljahr 2020/21 sind derzeit wieder zwölf Schülerinnen und Schüler aus Saint Aubin d’Aubigné, das bei Rennes in der Bretagne liegt, in Senden zu Gast. Sie kamen mit ihren Lehrerinnen Véronique Arbide und Claudie Day-Yvon am Mittwochabend am Hauptbahnhof in Münster an. Etwa 1000 Kilometer Zugfahrt lagen da hinter ihnen. Die Jugendlichen bezogen ihr Quartier in zehn Sendener Familien, wo sie eine Woche wohnen.

Am Donnerstag ging es direkt in die Schule, wo zunächst ein gemeinsames Frühstück das Kennenlernen erleichterte. An der Geschwister-Scholl-Schule begleiten die Lehrerinnen Karen Peters und Maike Becker den 31. Austausch zwischen den beiden Partnerschulen. „Einen tollen Austausch mit guten Erfahrungen und viel Spaß“, wünschten Karen Peters und Maike Becker allen Beteiligten zu Beginn.

Gegenbesuch in der Bretagne geplant

Der Freitag stand für die französischen Gäste ganz im Zeichen der Kultur. Auf Burg Vischering in Lüdinghausen nahmen sie zunächst an einer Führung teil. Und beim anschließenden Ausflug nach Münster wartete im LWL-Museum für Kunst und Kulturgeschichte ein Workshop auf die Gruppe aus dem Nachbarland. Das Wochenende verbringen die Jugendlichen dann mit ihren Gastfamilien.

Ein Empfang durch die Gemeinde im Rathaus ist am Montagvormittag geplant. Noch einmal ausgiebig in Münster umsehen können sich die Französinnen und Franzosen danach. Eine Altstadtführung und ein Besuch der Weihnachtsmärkte sind vorgesehen.

Ein gemeinsamer Ausflug mit dem Zug nach Köln steht am Dienstag auf dem Programm. Der Dom und das Schokoladenmuseum werden besucht. Ganz normaler gemeinsamer Schulalltag steht am Mittwoch auf dem Stundenplan der Austauschschüler, ehe sie am Donnerstag am Sendener Busbahnhof von ihren Gastgeben verabschiedet werden.

Der Gegenbesuch der Sendener Geschwister-Scholl-Realschüler in der Bretagne ist vom 22. bis 30. März geplant.