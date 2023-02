Freundschaft ohne Grenzen

Der Rotary Club Senden vermittelt Plätze in einem internationalen Austauschprogramm für Schüler. Jugendliche und deren Eltern sind zu einem Infoabend am 7. März (Dienstag) eingeladen.

Die Förderung der Jugend und der Völkerverständigung gehört zu den wichtigsten Zielen, die sich Rotarier weltweit gesetzt haben. Mit seinem Austauschprogramm für Schüler und Schülerinnen eröffnet Rotary International jährlich 8000 bis 10 .000 Jugendlichen weltweit im Alter von 15 bis 19 Jahren die Möglichkeit zu internationalen Begegnungen in anderen Ländern.

Der Rotary Club Senden bietet interessierten Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern am 7. März (Dienstag) um 19 Uhr im Alten Zollhaus kostenlos einen Informationsabend zum Thema Austauschprogramm an. Der Abend wird von der rotarischen Jugenddienstbeauftragten des Sendener Clubs Dr. Maren Schöpp geleitet. Im Anschluss wird gerne auf alle Fragen eingegangen, heißt es in einer Pressenotiz. Zwecks Anmeldung melden sich Interessierte per E-Mail: jugenddienst@rc-senden.de.

Fremde Kulturen kennenlernen

Die Rotarier möchten Jugendlichen die Chance geben, verschiedene Kulturen kennenzulernen und ihren persönlichen Horizont zu erweitern. „Sie erlernen neue Sprachen, tauchen in fremde Kulturen ein, entwickeln Führungsqualitäten und globale Sichtweisen. Es werden neue Freundschaften zu jungen Menschen in aller Welt aufgebaut, die zum Teil ein Leben lang halten“, heißt es weiter.

Man unterscheidet beim Youth Exchange Programm zwischen einem kurzen beziehungsweise langfristigen Austausch. Kurzfristige Austauschprogramme reichen von einigen Tagen bis zu drei Monaten. Der langfristige Austausch dauert in der Regel ein akademisches Jahr. Hier werden die Jugendlichen in verschiedenen Gastfamilien untergebracht und gehen im Gastland zur Schule. Unterkunft, Verpflegung und Schulgebühren werden von der Gastfamilie gestellt. Es fallen für die Teilnehmenden allerdings Reise-/Flugkosten, Kosten für Reisedokumente und Versicherungskosten an. Die Jugendlichen bekommen vom Rotary Club ein Taschengeld. Für besondere Aktionen (zum Beispiel für Ausflüge) müssen die Teilnehmenden jedoch selbst aufkommen, heißt es abschließend.