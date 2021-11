Friedhofsgebühren steigen

Deutlich steigen sollen ab Januar die Gebühren für die Friedhöfe in Senden. Der Sozialausschuss der Gemeinde sprach sich dafür einstimmig aus. Gleichzeitig stimmten die Mitglieder für die Übernahme eines weiteren bislang kirchlichen Friedhofs in kommunale Trägerschaft.

Für zwei Friedhöfe der Gemeinde sollen die Gebühren am 1. Januar 2022 zum Teil deutlich ansteigen. Dafür sprach sich der Sozialausschuss einstimmig aus. Auf den beiden Friedhöfen in Senden sollen die Gebühren um bis zu 41 Prozent angehoben werden. In Ottmarsbocholt dagegen sollen sie um etwa sechs Prozent zurückgehen – sofern der Gemeinderat den neuen Satzungen zustimmt.