Für Patienten wird es schwieriger

Das Knöllchen kostet mehr als die Einnahme durch die Krankenfahrt. Doch weniger der finanzielle Verlust grämt Ihsan Kus. Ihn ärgert vielmehr, dass er sich als Betreiber eines Mietwagenunternehmens mit einem Umfeld arrangieren muss, das ihm die Arbeit erschwert. Die Rahmenbedingungen seien, seit er sich im 2019 mit seiner Tochter in die Selbstständigkeit begeben hat, fortwährend schlechter geworden. „Von der Gemeinde Senden bin ich enttäuscht“, lautet sein Fazit.

Knöllchen und "Belehrung"

Denn statt dafür Rückhalt zu bekommen, dass er Lücken in der Mobilität schließt, würde ihm, bildlich gesprochen, Sand ins Getriebe gestreut. Dies lasse sich am Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro erkennen, das ihm aufgebrummt worden sei, obwohl er im Auto gesessen und nur wenige Minuten in der Fußgängerzone gestanden habe. Ein Patient habe ein Formular in der Praxis ändern lassen und sei sofort wieder zurückgekommen. Kus fragt sich, wieso die Gemeinde es nicht bei einem mündlichen Hinweis belassen hätte, wo es zum ersten Mal zu dieser Situation gekommen sei.

Überhaupt sei durch die Fußgängerzone eine pragmatische Lösung erschwert worden. Denn der Mietwagen-Fahrer, der die oftmals in ihrer Beweglichkeit eingeschränkten Fahrgäste von ihrem Zuhause bis in die Praxen begleitet, könne nicht weit entfernt parken. Bei den Beratungen, wie die Neuregelung aussehen soll, habe sich niemand für seine Branche interessiert. Der Hinweis aus dem Ordnungsamt, auf dem Parkplatz Mertens eine Lücke zu suchen, funktioniere nur bedingt. Denn oftmals sei dort alles besetzt − mit der Folge, dass der von Patienten und Praxen hochgeschätzte Begleit-Service entfallen müsste. Nach dem Knöllchenvorfall vom 14. Februar habe er Gespräche mit mehreren Verantwortlichen in der Gemeinde geführt. Verständnis für die Lage seiner Zunft oder seiner Passagiere bei Krankenfahrten hat Ihsan Kus nicht festgestellt. „Ich bin nur belehrt worden.“

Gemeinde: Kein Spielraum

Wie das Ordnungs-Ressort im Rathaus auf Anfrage unserer Redaktion betont, sei der Spielraum begrenzt: „Die vorhandene Beschilderung enthält aktuell bewusst weder für Taxen noch für Mietwagen Sonderrechte neben den allgemein gültigen rechtlichen Regelungen. Für Mietwagenunternehmen sind solche Sonderregelungen nicht einmal möglich (also gesetzlich vorgesehen).“ Für den 53-Jährigen, der zahlreiche Aushilfen beschäftigt, war es eine bewusste Entscheidung, keinen Taxi-Service anzubieten. Dafür seien aufgrund bestimmter Auflagen die Verhältnisse in Senden nicht geeignet, sagt Kus und weist darauf hin, dass viele Nachbarorte bereits ohne Taxis und Mietwagen vor Ort auskommen müssen.