Gärtner-Handwerk trifft Industrie

Jungpflanzen in großen Stückzahlen produziert die Firma Volmary als Großhändler für Gärtnereien in Deutschland und ganz Europa. Da trifft das klassische Gärtner-Handwerk auf moderne Industrie. Das in Münster beheimatete Unternehmen, das seinen Standort in Senden kürzlich erweitert hat, gehört zu den Global Playern der Branche.

Wer das typische Bild vom Gärtner in grüner Latzhose mit Gießkanne und Hut im Kopf hat, der kommt bei einem Blick in die Jungpflanzenproduktion der Firma Volmary ins Staunen. Auf dem knapp 150 000 Quadratmeter großen Betriebsgelände in der Bauerschaft Wierling wird noch immer einiges in Handarbeit erledigt, aber viele Aufgaben übernehmen auch Maschinen. Handwerk trifft auf Industrie – so funktioniert moderner Gartenbau in der großen Dimension. Wobei eines nicht verloren gehen dürfe, wie Thomas Mengede, Sprecher für den Standort Senden, betont: „Gefühl und Liebe für die Pflanzen sind immer wichtig – auch dann, wenn es um höhere Stückzahlen geht.“