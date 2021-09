Gärtnerei-Spross erntet Ehrungen

Er trägt gerne ein grünes T-Shirt, besitzt aber offenbar auch die genetischen Anlagen für einen grünen Daumen. Denn dieses Talent gehört fast schon zur Familien-DNA. Wer jedenfalls das Büro der Gärtnerei Lenfers betritt, den springt die Tradition förmlich an. Hartmut Lenfers „baute“ seinen Meister 1988, die Urkunde von dessen Vater Heinz datiert von 1956, und Holger Lenfers setzt die Titelserie fort, indem er in diesem Sommer die Essener Meisterschule abschloss. Als einer der fünf besten im Jahrgang in der Fachrichtung Friedhofsgärtner – dieser Bereich bildet ein wichtiges Standbein des Familienunternehmens. Dessen Fortbestand mit der beruflichen Vita des Filius gesichert ist.

Darüber freuen sich Mutter Heike (die mit als Floristin die Meisterdichte in dem Betrieb noch erhöht) und Vater Hartmut Lenfers. „Die Nachfolge ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert“, äußern sie durchaus Erleichterung, dass der Sohn auf dem grünen Weg geblieben ist, während seine drei Schwestern auf anderen beruflichen Pfaden wandeln. Die Übergabe an die kommende Generation – die noch nicht ansteht, aber „in der Mache ist“, wie Holger Lenfers es formuliert – gelinge längst nicht immer. Viele Betriebe gäben auf, weil Nachfolger, zumal aus der eigenen Familie, fehlen, schildert die Sendener aus ihrer Branche.

„Ich bin da reingewachsen“, beschreiben Hartmut und Holger Lenfers, wie die Liebe zum Beruf entstand. Für Hartmut und Heike Lenfers geht gleichsam eine „Saat“ auf. Doch der eigene Sprössling sei nie bedrängt worden. „Man sollte machen, woran man Spaß hat“, betont auch der frischgebackene Meister, der wusste, welche Arbeitszeiten auf ihn zukommen.

Und als wäre das nicht genug, steckte der „Junior-Chef“ von Lenfers auch noch mit drei Meisterschul-Kollegen viel Zeit, Energie und Hirnschmalz in das Entwerfen und praktische Gestalten eines Mustergrabes für die Bundesgartenschau, (BUGA) die noch bis zum 10. Oktober in Erfurt läuft. Für das Extra-Engagement heimste das Team Lenfers einen BUGA-Bären für eine „hervorragende Leistung“ von der Jury ein. Für Holger Lenfers bereits der zweite Gärtner-„Oskar“, denn im Zuge seiner Ausbildung, die ihn quer durch Deutschland führte, war er 2017 für seinen Einsatz auf der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin geehrt worden.

Holger Lenfers mit dem Grab auf der Bundesgartenschau, das von der Jury ausgezeichnet wurde. Foto: privat

Hinterbliebenen fehlt oftmals Zeit

Die Grabpflege führt Hartmut und Holger Lenfers mit einem weiteren Mitarbeiter auf beide Friedhöfe in Senden, nach Ottmarsbocholt, Bösensell, Albachten und Appelhülsen. In Einzelfällen wird der Radius erweitert. Dass vielen Hinterbliebenen die Zeit fehlt oder sie nicht am Ort der Grabstätten wohnen, um die Pflege zu übernehmen zu können, stärkt dieses Standbein der Gärtnerei, die auch ein Blumenhaus betreibt. Zugleich erwartet Hartmut Lenfers aber, dass die neuen Beisetzungsformen – von Urnengrab bis Waldbestattungen – nicht folgenlos für seine Branche bleiben.