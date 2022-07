Gäste genießen kühles Bier und heiße Rhythmen

Weit über 300 Gäste lockte der „Sendener Feierabend“ am Donnerstag an. In gemütlichen Runden genossen sie den Auftritt der Band „Firebirds“, ließen sich Bier, Bratwurst und Burger schmecken. In den kommenden Wochen gastiert der „Feierabend“ mit wechselnden Musikinterpreten in Bösensell und Ottmarsbocholt.

„Sendener Feierabend“ kommt gut an

Prall gefüllt war der Brunnenplatz am Donnerstag beim „Sendener Feierabend“, den die Band „Firebirds“ musikalisch begleitete.

Einer überaus großen Beliebtheit erfreut weiterhin der „Sendener Feierabend“, den das Event-Team um Wilfried Reckers mit Unterstützung durch das Sendener Kulturamt nach einer zweijährigen Corona-Pause in diesem Sommer wieder veranstaltet. Mehrere Hundert Gäste strömten beispielsweise am vergangenen Donnerstagabend auf den Brunnenplatz an der Eintrachtstraße – allerdings nicht nur, um die Musik der Lüdinghauser Band „Firebirds“ zu genießen. Bei Bier, Bratwurst und Burger genossen die weit über 300 Besucher die schöne Atmosphäre und freuten sich über viele Begegnungen und anregende Gespräche. „Eine tolle Resonanz“, freute sich Wilfried Reckers, der ob des großen Andrangs selber an den Zapfhahn musste.

„Feierabend“ in Bösensell und Ottmarsbocholt

Kein Wunder also, dass es jetzt mit den „Sendener Feierabenden“ weitergeht. Zunächst geht es in die Ortsteile. Am kommenden Donnerstag (4. August) spielt die Musik zunächst ab 19 Uhr auf dem Bösenseller Kirchplatz. Dort tritt die Gruppe Soulbossa mit einer Mischung aus Barmusik, 70er-Jahre-Hits, Smooth Jazz, Latin, Soul und Pop. auf.

Genau eine Woche später, also am 11. August, geht´s nach Ottmarsbocholt. Auf dem Fest- und Begegnungsplatz „Auf der Horst“ gastiert dann der Sänger Michael Mühlmann, der mit seinen Hits schon mehrere Male in Senden begeisterte. Zu beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Für die Verköstigung sorgt das Team um Wilfried Reckers.

Besonderes Schmankerl im Dezember

Nach dem Ausflug in die Ortsteile geht es dann noch einmal in Senden mit einem Nachschlag weiter: Am 18. August (Donnerstag) sorgt das Duo Heri Koch & Stefan Wiesbrock für beste musikalische Unterhaltung.

Ein ganz besonderes Schmankerl haben sich die beiden Partner – die Gemeinde Senden und Wilfried Reckers – erstmals für den Winter ausgedacht. Für den 15. Dezember planen sie gemeinsam einen Winter-Feierabend. „Wir sind sehr gespannt, ob das auch auf eine so gute Resonanz stößt wie unsere Sommertermine in Senden“, räumt Wilfried Reckers ein.