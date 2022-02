Gäste sind echter Wirtschaftsfaktor

Wie ist Senden in Sachen Tourismus aufgestellt? Welche Angebote müssen ausgebaut werden? Informationen sollen Radfahrer-Zählstationen – hier die Zählstelle am Stever-Düker am Kanal – und eine Befragung von Radfahrern auf der 100-Schlösser-Route liefern..

Foto: Thomas Fromme