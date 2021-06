Geldfragen – nicht nur am Schalter

Nach fast 47 Jahren verlässt Bernard Diekemper die Volksbank. Die meiste Zeit über leitete er die Zweigstelle in Ottmarsbocholt. In dem Dorf soll an der persönlichen Präsenz der Bankberater nicht gerüttelt werden.

Nach fast 47 Jahren verließ Bernard Diekemper jetzt die Volksbank in Ottmarsbocholt. Bankvorstand Jörg Rottmann (l.) stellt mit Nachfolger Michael Kröhn (2.v.r.) als Leiter und seiner Kollegin Anne Strotmann das neue Team an dem Standort vor.

Der Mathe-Pauker war ein Pädagoge mit einem Gespür für Talente und Neigungen. Theodor Heibrock empfahl dem Realschüler einen Ausbildungsplatz bei der Bank, bei der er zuvor schon wegen der Lehrlingslage vorgefühlt hatte. Woraufhin sich Bernard Diekemper in das Gebäude des heutigen „Senioren-Treffpunkts“ auf der Münsterstraße begab, in der damals die Spar- und Darlehnskasse Senden residierte, Vorläuferinstitut der heutigen Volksbank. Die Chemie zwischen Leiter Gisbert Ernst und dem „Stift“ in spe stimmte, das Zeugnis auch: Als 17-Jähriger heuerte Diekemper am 1. August 1974 bei dem genossenschaftlichen Kreditinstitut an. Und hielt dem Arbeitgeber fast 47 Jahre die Treue.

Berufsorientierung entpuppt sich als Treffer

Die zupackende Hilfe bei der Berufsorientierung entpuppte sich als goldrichtig. „Es war ein Treffer“, blickt der Bankkaufmann zurück, der zum Ende Mai in den Ruhestand entlassen wurde.

Und zwar als Leiter der Zweigstelle in Ottmarsbocholt – eine Funktion, in die er in den 80er Jahren aufgerückt war. Geboren im Krankenhaus Ottmarsbocholt, verbrachte er sein Arbeitsleben seit dem 15. Mai 1978 in dem Flachdachgebäude am Davertweg. Nur einen Tag, nachdem er den 15-monatigen Wehrdienst, der die Tätigkeit bei der Bank unterbrochen hatte, beendet war.

„ »Es geht nicht nur darum, wer die schönste Nase hat, sondern auch um Konditionen.« “ Für Bernard Diekemper reichte es nicht, seine Kunden seit Langem persönlich zu kennen

Als Schüler flog ihm der Unterrichtsstoff in Mathe zu, schildert Diekemper. Doch seine Aufgabe bestand nicht nur im sicheren Umgang mit Zahlen. Er sah auch den Mensch dahinter.

Personifizierte Volksbank im Dorf

Als personifizierte Volksbank und zugleich aktiver Teil der Otti-Botti-Community – von den Hörster Narren bis zur St. Johannes-Schützenbruderschaft – wurde manches Finanzthema auch jenseits von Schalter und Öffnungszeiten angesprochen. Was eine Balance zwischen Beruf und Privatleben verlangt: Vertieft und gelöst wurden die Fragestellungen dann aber doch im Büro. Die kurzen Wege – zur Bank und innerhalb der Bank – wüssten die Kunden zu schätzen. Diekemper habe sich als Allrounder ausgezeichnet, würdigt Bankvorstand Rottmann: vom Kreditgeschäft über die Anlageberatung bis zur Baufinanzierung. Bei komplizierten Details wurden den Fachkollegen hinzugezogen. Aber die persönliche Beratung auf Augenhöhe war und ist das Markenzeichen der kleinen Genossenschaftsbank, unterstreicht Rottmann. In Jahrzehnten habe sich ein beiderseitiges Vertrauensverhältnis zu den Kunden entwickelt, so Diekemper, der ihnen auch mal als Kummerkasten diente. Die Kunden fordern, fair beraten zu werden und pochen auf marktübliche Konditionen. Diese Erwartung zu enttäuschen – „das können Sie sich auf dem Dorf gar nicht leisten“, unterstreicht Diekemper. Der jetzt mehr Zeit hat fürs Radeln und die Enkel.