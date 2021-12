Geldquelle sprudelt im Brunnen

Im Laurentius-Brunnen haben Mitarbeiter des Bauhofes bei Reinigungsarbeiten Münzen gefunden. Und zwar in größeren Mengen. Doch wie sind sie dahin gekommen? Wurden sie von Spaziergängern, Radtouristen oder Besuchern des nahen Eiscafés ins Wasser geworfen – vielleicht sogar über die Schulter, damit es Glück bringt, wie am Trevi-Brunnen in Rom? Und wenn ja: Warum hat sich dieser neue Brauch gerade in diesem Jahr etabliert? Vielleicht, weil viele glauben, dass in diesen Zeiten Glück besonders wichtig ist? Oder einfach nur aus Dankbarkeit und Freude über das Ende des zweiten Corona-Lockdowns oder über den Frühling und Sommer?

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie