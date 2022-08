Gemeinde baut Elektro-Flotte aus

Dieser Renault Zoe der Gemeinde gehört zur wachsenden Elektro-Flotte der Kommune. Petra Volmerg, Klimaschutzmanagerin der Gemeinde, zeigt fürs Foto, wie man an der kommunalen Ladesäule am evangelischen Gemeindehaus Strom tanken kann.

Die Nachfrage nach Elektroautos steigt, Händler berichten, dass es bei etwa jeder zweite Kundenanfrage um Elektroautos geht. Auch wenn die Lieferzeiten für viele Modelle lang sind – es gibt derzeit kräftigen Rückenwind für das Thema E-Mobilität. Die stark gestiegenen Preise und die nicht absehbaren Folgen der Energiekrise sind offenbar eine stärkere Motivation als der Klimaschutz.

Die Gemeinde hat sich aber auch schon vor dem Ukraine-Krieg auf eine wachsende Nachfrage eingestellt. Ab diesem Herbst soll es sieben neue Standorte für öffentliche Ladesäulen geben, wie Klimaschutzmanagerin Petra Volmerg berichtet. Das sei vor allem für diejenigen wichtig, die weder zu Hause noch beim Arbeitgeber laden können.

110 .000 Kilometer „elektrisch“ zurückgelegt

Bei ihrem eigenen Fuhrpark geht die Gemeinde mit gutem Beispiel voran. Seit 2016 setzt sie E-Autos ein. Ihre Zahl steigt. Zurzeit sind sechs „Stromer“ für die Bürgerinnen und Bürger unterwegs. „Für unsere Zwecke sind E-Fahrzeuge ideal“, berichtet Petra Volmerg. Am Rathaus oder am Bauhof kann geladen werden. „Unsere beiden Renault Zoe mit ihren 22 kWh-Akkus schaffen je nach Fahrweise in der Praxis 130 bis 160 Kilometer“, sagt Volmerg. Für Dienstfahrten nach Münster, Coesfeld oder bis ins Ruhrgebiet reiche das. „Die E-Autos werden von den Kolleginnen und Kollegen gut angenommen. In fünfeinhalb Jahren wurden damit 110.000 Kilometer zurückgelegt“, berichtet die Klimaschutzmanagerin.

Kostenlose Lademöglichkeit

Vor allem auf dem Bauhof sind immer mehr E-Fahrzeuge für unterschiedliche Zwecke im Einsatz. Seit April ist ein Nissan mit Kipper-Umbau das vierte Elektro-Nutzfahrzeug, das auf den Straßen, Radwegen und Grünflächen der Gemeinde für die Bürger im Einsatz ist. Ein weiterer Nissan und ein Renault Kangoo sind bei der Baum- und Spezialpflege vollelektrisch unterwegs. Ein Opel-Vivaro ist bestellt – er wird dann das fünfte E-Fahrzeug für den Bauhof sein.

Bei den öffentlichen Ladesäulen gibt es in Senden und in den Ortsteilen ebenfalls Bewegung. Zurzeit gibt es eine Säulen mit jeweils zwei Ladepunkten an der evangelischen Kirche (Steverstraße), die die Gemeinde betreibt und wo das Laden derzeit noch kostenlos ist, sowie am Lidl-Markt, an der Westfalen-Tankstelle und am Sportpark. Letztere hat die GFC (Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien) aufgestellt. Hier können E-Autos mit einer Leistung von bis zu 22 kW auch mit Wechselstrom besonders fix laden.