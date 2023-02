Gemeinde gründet eine Jugendkonferenz

Wer in Senden lebt und mindestens zehn Jahre alt ist, den oder die lädt die Gemeinde am 27. Februar (Montag) zur Gründung einer sogenannten Jugendkonferenz ab 17 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses ein. Diese soll eine Möglichkeit schaffen, die Wünsche und Anliegen junger Sendenerinnen und Sendener besser in die politischen Abläufe einzubringen. Kurz: Sie soll ein Sprachrohr für Jugendliche in ihrer Heimatgemeinde sein.

Susanne Espenhahn und Marion Niehues arbeiten in der Gemeindeverwaltung bereits länger daran, eine geeignete Form der Jugendbeteiligung zu finden. Das tun sie nicht alleine, sondern mit einer Gruppe von engagierten jungen Menschen.

Kurze Anmeldung genügt

In mehreren Workshops und auch durch Austausch mit Fachleuten haben sie gemeinsam eine für Senden passende Form der Jugendbeteiligung gesucht. Ihr Vorschlag: Regelmäßig, bis zu viermal pro Jahr, könnte die Jugendkonferenz stattfinden. Dabei soll sie eng mit den Schulen, Vereinen und den politischen Gremien zusammenarbeiten.

Mitmachen können alle ab zehn Jahren. Jeder ist willkommen, einzige Voraussetzung ist die Bereitschaft, sich einzusetzen. Hintergrundwissen über Politik ist ausdrücklich nicht notwendig. „Meldet euch einfach an“, fordert die Gemeinde Kinder und Jugendliche auf. Das geht unter m.niehues@senden-westfalen.de oder 0 25 97/69 90.

Im Sozialausschuss am 28. Februar (Dienstag) steht das Thema „Jugendbeteiligung in Senden“ ebenfalls auf der Tagesordnung. In diesem Gremium werden Entwicklungen den politischen Vertretern präsentiert.