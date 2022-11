Gemeinsam wohnen und leben

Eine rund 20-köpfige Gruppe aus Senden hat sich ausgiebig in einem Mehrgenerationenhaus in Mecklenbeck informiert. Denn ein entsprechendes Projekt könnte eventuell im neuen Baugebiet Huxburg realisiert werden.

Wie sich das Leben in einem Mehrgenerationenhaus „anfühlt“, hat eine 20-köpfige Gruppe in Mecklenbeck erkundet. In dem Mehrgenerationenhaus wohnt eine absichtlich bunt gemischte Gemeinschaft in einem größeren Haus, das energetisch sinnvoll ist und gegenüber Einfamilienhäuser Grundstücksfläche einspart. „Gemeinschaftliches Wohnen bedeutet aber auch gemeinschaftliches Leben. Man kann sich treffen oder sich auch gegenseitig helfen, wie in einer guten Nachbarschaft. Vereinsamung ist praktisch unmöglich, und trotzdem kann sich jeder jederzeit in seine eigenen vier Wände zurückziehen“ heißt es in einer Pressenotiz.

Gemeinschaft muss genehmigen

Ob sich dieses Modell auf Senden übertragen lässt, wollte die Gruppe in Erfahrung bringen. Eingeladen hatte Theo Stenkamp, der vorher in Bösensell wohnte und einer der Gründungsmitglieder von MaWoMe in Mecklenbeck ist. Vom großen Gemeinschaftsgarten aus, konnte man die Gebäudeteile mit den Säulen an den Laubengängen begutachten. Eine große Rasenfläche mit einem Trampolin und etliche gepflegte Beete machten einen positiven Eindruck. Eine der Parteien wollte das Trampolin aufstellen. Das musste die Gemeinschaft genehmigen, heißt es weiter. Neben den eigenen Kindern dürfen andere Kinder aus dem Haus und auch eingeladene Freunde das Trampolin benutzen. Nach Möglichkeit wird alles nach Absprache geregelt. Auch das schriftliche Regelwerk (Vereinssatzung und Kooperationsvertrag) hat sich die Gemeinschaft in Absprache mit der Investorin selbst erarbeitet.

Jeder, der heute in das Haus einziehen möchte, muss dem Verein MaWoMe beitreten. Wer einziehen darf, wird zunächst von einer Belegungsgruppe hinsichtlich der Beitrittskriterien geprüft, dann wird von allen Vereinsmitgliedern in einem demokratischen Konsensverfahren entschieden. Man muss also hinter dem Konzept stehen und bei der Bewerbung schon anführen, wie man das Konzept mit Leben erfüllen möchte.

55 Prozent Sozialwohnung

Vorhanden ist zum Beispiel ein großer Fahrradschuppen, der auch gleich als Werkstatt dient. Hier gibt es auch Leihfahrräder für die Bewohner, die keine eigene Leeze besitzen. Im Keller befinden sich ein großer Bastelraum, ein Fitness-Raum, die Elektro- und Heizungszentralen. Hier gibt es auch einen gemeinschaftlichen Router fürs Internet. Die Wärme kommt aus einem Fernwärmenetz. Zu jeder Wohnung gehören ein eigener Keller, ein kleiner Balkon und ein Sitzplatz im Laubengang. Auf diesen Gängen finden viele alltägliche Kommunikationen statt. Wer keine Lust hat, macht seine Wohnungstür einfach hinter sich zu. „Diese Rückzugsmöglichkeit ist ganz wichtig und wurde immer wieder betont“, heißt es in der Pressenotiz.

Die Wohnungen sind unterschiedlich groß (von 36 bis 116 Quadratmeter), 55 Prozent sind Sozialwohnungen. Die Grundausstattungen der sozialgeförderten und frei finanzierten Wohnungen sind gleich.

Konzept für Senden entwickeln

Nach dem Rundgang trafen sie die Besucher im großen Gemeinschaftsraum, der eine Küche, Tische und Bestuhlung für 30 bis 35 Personen hat, einen großen Fernseher fürs „Rudelgucken“ und für Präsentationen. Die Gäste aus Senden wurden von zwei Bewohnern und der Investorin informiert über den Planungsprozess, die Vereinsgründung, das grundlegende Konzept, das Regelwerk und die Erfahrung in den ersten beiden Jahren.

„Nun ist es an den Sendenern, ein eigenes Konzept zu entwickeln und umzusetzen. Wenn an der Huxburg gebaut werden soll, dann muss schon vorher eine Menge an Vorarbeit geleistet werden“, heißt es abschließend. Weitere Interessenten sind willkommen. Nähere Informationen gibt es bei Bernd Lieneweg, E-Mail: bernd.lieneweg@web.de.