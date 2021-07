Gemeinsam Zeit verbringen

Senden

Lange haben die Sendener auf ein solches Angebot gewartet. Seit Anfang Juli können bis zu 13 Gäste in der Tagespflege am alten Sportplatz zusammenkommen, um dort gemeinsame Aktivitäten zu unternehmen. Die rüstigen Senioren wohnen alle noch in den eigenen vier Wänden, kommen allerdings in die Tagespflege, um daheim nicht alleine zu sein.

Von Ann-Christin Frank