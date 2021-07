„Genau die richtige Entscheidung“

Senden

Für die 19-jährige Jule Andert war es eigentlich schon sehr früh klar, dass sie einen Bundesfreiwilligendienst machen will. „Bereits in der elften Klasse habe ich mich zum ersten Mal mit dem Thema auseinandergesetzt und nach Möglichkeiten geschaut“, erklärt die junge Frau. Jetzt ist sie Bufdi bei der Lebenshilfe in Senden.

Von Ann-Christin Frank