Genauer Blick auf Patienten bleibt

Die Aufgabe der Impfpriorisierung gilt seit Montag. Die Lage in den Praxen in Senden hat das aber nicht wesentlich geändert. Es habe jedenfalls „keinen sprunghaften Anstieg“ der Anfragen gegeben, resümiert Claudio Dalla Riva aus dem Team der Praxis von Dr. Gert Sabass. Dort, so der Facharzt für Allgemeinmedizin, habe man die Arbeitszeit, die dem Telefonieren gewidmet wird, ohnehin schon etwas runtergefahren. Um Zeit zu haben, die Patienten zu versorgen. Zudem, so Dalla Riva, im Gespräch mit der WN-Lokalredaktion, bringe es wenig, Leute auf Listen zu setzen, deren Abarbeiten kaum zu schaffen sei.

Als Unkenruf, was die Impfkampagne betrifft, möchte der Mediziner diese Hinweise aber nicht verstanden wissen. Denn: Wer bereits Patient in einer der Hausarztpraxen sei und sich den schützenden Piks mit einem Vektor-Impfstoff (zurzeit sei besonders Johnson und Johnson verfügbar), der komme schnell dran, verspricht er.

Dalla Riva, der auch als Betriebsarzt tätig ist, weist außerdem darauf hin, dass auch immer mehr Firmen ihren Belegschaften den Zugang zum Vakzin verschaffen. Von den 200 Dosen Biontech, die er für mehrere Unternehmen (auch in Senden) bestellt hat, bekam Dalla Riva 120 in dieser Woche geliefert.

Biontech-Impfbestände sind knapp

Für Patienten, die auf ein begehrtes mRNA-Präparat warten, fällt der Nachschub aber mit zwölf Dosen bei Erstimpfungen für die laufende Woche knapp aus. Für die Biontech-Impfbestände der Hausärzte sei es aktuell eher schlecht bestellt, bewertet der Mediziner. Insgesamt sieht Dalla Riva aber Fortschritte in der Impfkampagne. In dessen Verlauf die Arztpraxis am Spitalweg weiterhin eine Priorisierung aufgrund der Krankengeschichten der Patienten vornimmt.

Das gilt auch für die Steverpraxis, wie Elena Hannig, auf WN-Anfrage erläutert. Bei Menschen, die auf Biontech angewiesen sind oder auf dieses Präparat pochen, sind die Prio-Gruppen zwei und drei noch nicht ganz abgeschlossen. Eine schnellere Impfung sei möglich, wenn es nicht Biontech sein muss, ergänzt die Fachärztin für Allgemeinmedizin. Hannig betont, dass auch die Vektor-Präparate „sehr gute Impfstoffe“ seien, die „nur für eine kleine Gruppe“ – hauptsächlich junge Frauen – nicht in Frage kämen. Mit Blick auf in Medien und Netzwerken kolportierte Risiken appelliert die Medizinerin, „die Zahlen, die herumgeistern, abzuwägen“ mit dem Nutzen der Vakzine. Gerade die Hausärzte seien in der Lage, das individuelle Risiko abzuschätzen durch ein intensives Aufklärungsgespräch. Der Vorrat an Impfstoff ist aber auch in der Steverpraxis übersichtlich: Neun Erstimpfungen mit Biontech können in dieser Woche vorgenommen werden. 20 Dosen von Johnson und Johnson sowie sechs Mal Astrazeneca stehen noch zur Verfügung. Der Schwerpunkt bei der Zuteilung werde auf Zweitimpfungen gelegt: „Die sind abgedeckt“, versichert Hannig.

Von der Trennung von Praxisbetrieb und Versorgung mit Vakzinen, die das hausärztliche Impfzentrum im Foyer der Steverhalle ermöglicht, profitieren die Mediziner und ihre Teams: „Das macht es logistisch deutlich einfacher“, unterstreicht Claudio Dalla Riva und versieht dieses Fazit mit einem Dankeschön an die Gemeinde Senden.