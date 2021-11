Geologen suchen Wärmequellen

Der Geologische Dienst NRW ist am Montag (15. November) abends und in der Nacht in Bösensell mit Messfahrzeugen unterwegs, um Wärmequellen im Untergrund aufzuspüren. Dabei dürfte es ziemlich laut werden.

Ungewohnte Geräusche werden am Montag (15. November) in Bösensell zu hören sein. Denn dort beginnt abends eine seismische Untersuchung. Dann fahren mehrere Vibrationsfahrzeuge über die Weseler Straße von Albachten Richtung Appellhülsen. Sie messen die Beschaffenheit des Untergrunds mit Hilfe von Schallwellen, die bis zu einer Tiefe von 6000 Metern in den Boden dringen, teilt die Gemeinde Senden mit.

Die Schwingungen werden von verschiedenen Gesteinsschichten zurückgeworfen und mit entsprechenden Geräten aufgezeichnet. Während der Befahrung ist die Straße gesperrt, Umleitungen werden ausgeschildert. Die zur Untersuchung eingesetzten Fahrzeuge mit den Rüttelplatten sind laut und werden auch die Nacht über zu hören sein, heißt es in der Mitteilung weiter.

Klimaschonende Energienutzung

Die Messungen erzeugen gleichsam ein Bild des Bodens. Die Wissenschaftler interessiert vor allem, ob heißes Wasser in dem kalkhaltigen Gestein vorhanden ist. Mit der Erfassung der Daten soll laut dem Geologischen Dienst NRW die Grundlage dafür geschaffen werden, den Einsatz der Geothermie als Energiequelle zu erleichtern. Bei diesem Verfahren wird das im Boden vorhandene warme Wasser als Wärmequelle genutzt. Geothermie ist damit eine klimaschonende, weil CO 2 -neutrale Energiequelle, so die Gemeinde. Nicht überall lohnt sich allerdings der Einsatz der Technologie, das hängt von der Bodenbeschaffenheit ab.

Insgesamt misst der Geologische Dienst NRW bei dieser Maßnahme entlang von zwei Messlinien. Eine ist 45, die zweite 25 Kilometer lang. Im Untersuchungsgebiet liegen die Kommunen und Städte Billerbeck, Havixbeck, Münster, Nottuln, Rosendahl, Senden und Sendenhorst.