Gerüstet für den Katastrophenfall

Senden

Freiwillige vom DRK und den Maltesern aus Münster haben am Wochenende in Senden für den Notfall einer großen Katastrophe geübt. Senden wurde bewusst ausgewählt, weil Einsatzkräfte oft an Orte müssen, an denen sie sich nicht auskennen. Direkt zu Beginn gab es Schwierigkeiten.

Von Andreas Krüskemper