Geschenke nicht nur für die Kleinsten

Damit sich auch Kinder und Jugendliche, die es ansonsten nicht so gut haben, über Weihnachtsgeschenke freuen können, gibt es in diesem Jahr wieder die Weihnachtsaktion der Sendener Tafel. Noch bis Dienstag (7. Dezember) können Spenden abgegeben werden.

Einer von drei Spendenbäumen steht bei Gerburg und Norbert Koths an der Bahnhofstraße. Dort können sich Spender aussuchen, für welche Altersgruppe sie ein Geschenk spenden möchten.

Der Spendenbaum und die Weihnachtsdeko vor der Haustür von Familie Koths an der Bahnhofstraße können sich sehen lassen. Akkurat in Weihnachtspapier verpackt, stapeln sich drinnen sogar schon die ersten Geschenke. „Fürs Verpacken ist mein Mann Norbert zuständig“, schildert Gerburg Koths. Sie organisiert erneut die Weihnachtsaktion für die Sendener Tafel. Bis Dienstag (7. Dezember) können Geschenke-Spenden oder Geld für Gutscheine abgegeben werden.

Damit beschenkt werden sollen Kinder und Jugendliche von null bis 17 Jahren. Ob für Jungen oder Mädchen und für welche Altersgruppe – das ist auf den kleinen Kärtchen nachzulesen, die auf den Spendenbäumen bei Familie Koths, Bahnhofstraße 4, beim Salon Family Hair, Bahnhofstraße 1, sowie an der Physio-Praxis Richter-Leifken aufgestellt sind.

Dank an alle bisherigen Spender

„Geschenk für einen Jungen – zehn bis zwölf Jahre – abzugeben an der Bahnhofstraße 4 . . .“ – diese und ähnliche Kärtchen haben viele hilfsbereite Menschen in Bösensell schon mitgenommen. Die Geschenke sollen dann zusammen mit den Kärtchen abgegeben werden. „Am Ende bleiben meistens die älteren Kinder und Jugendlichen übrig“, berichtet Gerburg Koths. Doch auch für diese Gruppen finden sich meistens noch hilfsbereite Menschen. „Allen, die bisher gespendet haben, danke ich ganz herzlich. Es macht mir große Freude, wenn wir auf diese Weise Kindern, die es nicht so gut haben, helfen können“, sagt die Bösensellerin.

Geschenke-Ausgabe am 9. Dezember

Die Kinder und Jugendlichen erhalten die Weihnachtsgeschenke am 9. Dezember (Donnerstag) im Rahmen der regulären Lebensmittelausgabe der Sendener Tafel. Die Bilanz im Vorjahr konnte sich trotz Corona sehen lassen: 120 Geschenke und Gutscheine für Kinder und Jugendliche kamen zusammen. 2019 war mit 190 Geschenke-Spenden das bisherige Rekordjahr.