Geschicklichkeit und Ideen gefragt

Goldener Meisterbrief an Wolfgang Fatum überreicht

Etwas über 50 Jahre ist es her, dass Wolfgang Fatum seine Prüfung zum Feinmechanikermeister ablegte. Das war kurz vor Weihnachten 1971. Dass der Sendener seinen Goldenen Meisterbrief erst mit Verspätung erhielt, liegt daran, dass eine persönliche Übergabe im vergangenen Pandemie-Winter nicht möglich war. Ein handgefertigtes und schmuckes Exemplar brachte Michael Hoffmann, stellvertretender Geschäftsführer der Kammer, dem Sendener jetzt ins Haus und gratulierte ihm zu 50 Jahren als Meister.

Von der Ausbildung zum Feinmechaniker, die er mit 14 Jahren 1963 im Hygieneinstitut der Uni begann, bis zum Ruhestand 2013 hat der 74-Jährige an der Universität Münster gearbeitet. Wolfgang Fatum war in Werkstätten der Uni tätig, zunächst im Fachbereich Physikalische Chemie, wo er nach der Meisterprüfung die Leitung übernahm. Danach leitete er 35 Jahre lang die Werkstatt im Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaft.

Prototypen gebaut

„Meine Aufgabe war es, Messgeräte für Versuche zu entwickeln und Prototypen zu bauen“, berichtet Fatum. So ging es beispielsweise darum, Mikroskope oder andere optische Geräte für die Gehirnforschung umzubauen oder anzupassen. „Wir wurden über die Aufgabenstellung informiert – und ich habe dann überlegt, wie sich das umsetzen lässt“, so der Jubilar. Mit seinem Team tüftelte, baute und probierte er, bis alles passte.

Etwa 50 junge Leute hat der Sendener in seiner Zeit als Werkstattleiter ausgebildet. „Es hat sich einiges verändert – heute dient die Ausbildung vielen vor allem als Grundlage für ein Studium“, hat er beobachtet. Kenntnisse in Mathematik und Physik sowie Geschicklichkeit und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen seien für die Feinwerkmechaniker-Ausbildung, wie sie heute heißt, wichtig.

Leidenschaftlicher Hobby-Koch

So gerne der Meister sein Handwerk ausgeübt hat, so wenig tüftelt er heute daheim. „Ich koche leidenschaftlich gerne“, nennt Wolfgang Fatum sein Hobby. Seit 1996 wohnt er mit seiner Ehefrau Gaby im Eigenheim an der Merschwiese – bereits 1978 war die Familie aus Münster nach Senden gezogen. Bekannt ist Wolfgang Fatum auch dadurch, dass er 2007 König der St.-Johanni-Schützen und 18 Jahre Fußball-Jugendtrainer beim VfL war. Dem Verein ist er als Beisitzer im Vorstand weiterhin verbunden.