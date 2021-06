Nach der Versetzung von Ulrich Rödiger war die zweite Bezirksdienststelle der Polizei in Senden einige Monate vakant. Mit Petra Müller steht Reinhard Wehrland nun dauerhaft eine Kollegin zur Seite. Sie ist neben Anne Frondziak in Nottuln die einzige Frau im insgesamt 23-köpfigen Bezirksdienst der Kreispolizei Coesfeld.

Ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Menschen liegt ihr besonders am Herzen: „Denn im Bezirksdienst ist man sehr nah an den Bürgern. Ich verstehe mich als ihr Helfer und Ansprechpartner“, sagt Petra Müller. Erste positive Erfahrungen hat die neue Bezirksbeamtin schon bei ihren Besuchen in den Kindergärten gemacht. „Außerdem ist mir Senden durch meinen zwölfjährigen Dienst in Lüdinghausen nicht unbekannt“, ergänzt die 55-jährige Polizistin.

Am Dienstag (25. Februar) bereiteten ihr Vertreter der Gemeinde, der Polizeiführung und Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr im Sendener Rathaus einen „großen Bahnhof“. Denn Petra Müller und ihre Nottulner Kollegin Anne Frondziak sind die einzigen Frauen im insgesamt 23-köpfigen Bezirksdienst der Kreispolizei Coesfeld.

Die Dülmenerin hat die Nachfolge von Ulrich Rödiger angetreten, der im Sommer 2019 für einen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dienstfähigen Kollegen in Nordkirchen eingesprungen ist. Seither standen Polizisten verschiedener Dienststellen abwechselnd Sendens zweiten Bezirksbeamten Reinhard Wehrland zur Seite. Mit Petra Müller kümmert sich nun ein „gemischtes Doppel“ um polizeiliche Angelegenheiten in der Stevergemeinde. Beide gemeinsam sind im Ortsteil Senden im Einsatz. Ferner ist Wehrland schwerpunktmäßig für die Aufgaben in Bösensell zuständig. Müller nimmt Ottmarsbocholt unter ihre Fittiche.

„Der Bezirksdienst ist eine tragende Säule der Polizeiarbeit. Denn es ist wichtig, dass die Bürger einen konkreten Kontakt haben“, hob Landrat Dr. Christian Pellengahr hervor. Petra Müller sei prädestiniert für die Aufgabe als „Gesicht der Polizei vor Ort“, da sie sowohl über jahrzehntelange berufliche Praxis als auch aufgrund ihrer Lebenserfahrung über die erforderlichen menschlichen Qualitäten verfüge.

Bürgermeister Sebastian Täger und Fachbereichsleiter Holger Bothur begrüßten die neue Bezirksbeamtin im Namen der Gemeinde Senden. „Die räumliche Nähe zwischen Rathaus und Polizeidienststelle ist bewusst so geplant worden. Die Wege sind kurz, die Personen kennen sich“, betonte Täger.

Für viele Kollegen im gehobenen Alter sei der Bezirksdienst aufgrund der fachlichen und menschlichen Anforderungen sehr interessant, erklärte Kriminaldirektor Thomas Eder. Wegen der besonderen Bedeutung gebe es – anders als in anderen Bereichen – eine sehr gute Personalausstattung: Pro 10 000 Einwohner sei formal eine Stelle vorgesehen. Im Kreis Coesfeld (rund 210 000 Einwohner) sei das Soll mit 23 Stellen sogar übererfüllt.