Gespür für Denkmalschutz vermittelt

Tatkräftige, praktische Unterstützung gab es jetzt wieder für die denkmalgerechte Restaurierung von Schloss Senden: Elf Jugendliche und junge Erwachsene, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Jugendbauhütte Westfalen ableisten, haben drei Tage lang „das Schloss gerockt“. Zehn Teilnehmer waren schon einmal vor zwei Wochen in Senden aktiv.

Die erste Gruppe hat sich intensiv um das Gartenhaus an der Schlosszufahrt gekümmert. An allen Seiten wurde mit Zollstock und Senkmaß anhand Hunderter Messpunkte der aktuelle Schadensstand dokumentiert. Im Oktober soll gemeinsam mit der Denkmalbehörde beraten werden, was zur Rettung des Hauses unternommen werden soll. Allerdings besteht dort keine „Gefahr im Verzug“, da das Gebäude trotz der schiefen Wände noch in einem relativ stabilen Zustand ist. Daher kann man hier in Ruhe Schritt für Schritt vorgehen.

Schloss Senden profitiert langfristig

„Je mehr Jahrgänge der Jugendbauhütte daran beteiligt sind, desto besser“, so Bernhard Anzalone, Leiter der Jugendbauhütte NRW-Westfalen, der die Besuche auf Schloss Senden seit 2015 gemeinsam mit Architekt Christian Kiesow von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) begleitet. Denn bei den Projekten der Jugendbauhütte gehe es nicht in erster Linie um schnelle Ergebnisse, sondern um Wissensvermittlung und darum, den Teilnehmenden ein Gespür für alte Gemäuer beizubringen, so Anzalone.

Die jetzt verrichteten Arbeiten hinterlassen sichtbarere Spuren: So wurde in einem gemeinsamen Kraftakt die Hütte des „Baustellen-Cafés“ innerhalb des Innenhofes umgesetzt, um Platz für die Einrüstung des Mannenhauses zu schaffen. Außerdem wurden das provisorische Geländer zum Eingang des Rombergtraktes sowie das Gartentor zur künftigen Gartenlehrwerkstatt frisch gestrichen.

Das Schloss profitiert dabei auch langfristig von den Einsätzen der Jugendlichen, die eine gewisse Bindung zum Schloss aufbauen: „Viele ehemalige Teilnehmer kommen später zu anderen Aktionen wie den Parkpflegeseminaren wieder“, so die Beobachtung von Dr. Martina Fleßner, Geschäftsführerin des Vereins Schloss Senden.

Unter fachkundiger Anleitung von Bernhard Anzalone (l.) gingen die Teilnehmenden der Jugendbauhütte mit Freude und Elan ans Werk. Foto: Andreas Krüskemper

Das FSJ dient vielen Teilnehmenden zum „Reinschnuppern“ in den Bereich der Denkmalpflege, um zu schauen, ob er für sie als Berufsfeld in Frage kommt. Ein Teil wird darin bestätigt, wie beispielsweise Carolin Krause, die anschließend eine Ausbildung als Kirchenmalerin absolviert. Andere stellen jedoch auch fest, dass sie doch lieber etwas anderes machen möchten wie Lisa Hilbrig, die in den Bereich der Tiermedizin wechselt.

„Ein Arbeiten wie vor dem Krieg“

Durch das FSJ bei der Jugendbauhütte wird das Arbeiten mit einfachen Mitteln geübt. Die Schadenskartierung am Gartenhaus hätte man beispielsweise auch mit einem Lasergerät ausführen können. Durch die „händische“ Vermessung oder auch durch die Wiederverwertung alter Feldbrandklinker aus dem Schloss für das Gartenhaus soll ein kleiner Schritt weg von der Wegwerfgesellschaft initiiert werden. „Man könnte sagen, es ist ein Arbeiten wie vor dem Krieg. Wir wollen zeigen, dass man Dinge auch reparieren kann, statt sie einfach wegzuwerfen“, sind sich Fleßner und Anzalone einig.

Die Jugendbauhütte Westfalen ist ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste, gefördert durch das Land NRW und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).