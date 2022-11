Gewinnen und Gutes tun fürs Schloss

Der Freundeskreis Schloss Senden hat auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender herausgebracht. Er ist soeben erschienen und bis Ende November bei Brox, Bücher Schwalbe, Balster, Grothues-Potthoff, Autoservice Hinkers sowie im Edeka-Markt Tinz, im Raiffeisen-Markt, im A-Z Markt und in der Sparkasse Westmünsterland an der Herrenstraße zum Preis von fünf Euro erhältlich. Wie in der Vergangenheit kommt der Erlös auch in diesem Jahr in vollem Umfang dem Erhalt von Schloss Senden zugute. Es sind wieder über 170 Gutscheine aus der Sendener Geschäftswelt zu gewinnen, die zwischen dem 1. und 24. Dezember verlost werden. Als Hauptgewinn lockt ein Rundflug über Schloss Senden und Umgebung, so der Freundeskreis.

Mehr als 50 Unternehmen aus der Sendener Geschäftswelt haben sich wieder bereit erklärt, die Kalenderaktion mit Gutscheinspenden zu unterstützen. „Der Freundeskreis dankt allen Spendern für ihre Unterstützung. Die Herstellungskosten werden auch diesmal wieder in großzügiger Weise von der Sparkasse Westmünsterland gesponsert “, heißt es weiter. Die Gutscheine sind übertragbar, so dass man sie auch weiterverschenken kann.