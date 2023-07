Glas an Wartehäuschen zerdeppert

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Vandalismus. An Wartehäuschen waren große Glaselemente zerstört worden.

Es ist ein krasser Fall von Vandalismus, in dem die Kripo ermittelt. Sie hat dazu aufgerufen, dass sich Zeugen in der Wache in Lüdinghausen unter Telefon 0 25 91/79 30 melden, die verdächtige Beobachtungen an den Buswartehäuschen Siebenstücken und Mönkingheide gemacht haben.

Unbekannte haben dort mit erheblicher Energie große Glaselemente zerstört. Der Tatzeitpunkt ist offen. Die Polizei hat Flatterband gespannt, Radler müssen aufpassen, weil noch Scherben auf dem Pflaster liegen, die Reifen beschädigen können.