Glaubensaustausch für junge Menschen

„Let’s talk and pray“ – unter diesem Motto steht ein neues Angebot für junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren in der Pfarrei St. Laurentius. Jeden ersten Sonntag im Monat sind sie in die St.-Laurentius-Kirche eingeladen, um ihren Glauben zu leben, um zu beten, um Spaß mit anderen Jugendlichen am Glauben zu entdecken und um sich im Glauben stärken zu lassen. Das erste Treffen findet an diesem Sonntag (2. Januar) um 19 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Pfarrer Dr. Oliver Rothe freut sich auf die Begegnung: „Junge Menschen sind in unserer Kirche ein großer Schatz. Sie suchen häufig nach Gott, aber in ihrer Sprache und mit ihren Mitteln. Da wollen wir sie abholen und eine Angebotslücke schließen.“ Die Gottesdienste sind kein Angebot für jedermann: „Wir richten uns ausdrücklich an die 16- bis 25-Jährigen,“ so Rothe. „Sie sollen mit Gleichaltrigen die Chance haben, mit Gott in Beziehung zu kommen.“