135 Kinder und ihre Betreuer sind glücklich – und am Ende auch k.o.

Insgesamt 135 Kinder wurden in den ersten beiden Ferienwochen bei der Stadtranderholung betreut. Auf die Frage, was ihnen bei der Stadtranderholung gefallen habe, hallt es zum Abschluss lautstark aus den jungen Kehlen: „Alles!“ Somit gehen alle nun glücklich in die restlichen Ferien.

Sie haben so viel erlebt. Sie haben so viele neue Freundinnen und Freunde gefunden. Sie sind so glücklich. Sie sind am Ende aber auch ganz schön platt – die Kinder und das Betreuerteam der Stadtranderholung. Klar: den ganzen Tag über draußen mit vielen anderen – das schlaucht. Und da kommt ein kleiner Vormittags-Snack aus der Abteilung „gesund und lecker“ als Stärkung gerade recht. Gurkenscheiben und Paprikastreifen schmecken den meisten gut – zumal es auch noch ein bisschen dauert, bis der Gastro-Service mit dem warmen Mittagessen anrollt.