Große Herausforderungen bewältigt

Die Aktiven des DRK-Ortsvereins Lüdinghausen und Seppenrade mussten sich in diesem Jahr außergewöhnlichen Herausforderungen stellen. Neben den pandemiebedingten Hürden war dies der Einsatz bei der Hochwasserkatastrophe in der Eifel. Trotz allem blicken die DRKler auf eine erfolgreiche Arbeit zurück.

Nachdem 2020 die Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Lüdinghausen und Seppenrade online stattfinden musste, konnte am Dienstag wieder eine Präsenzveranstaltung angesetzt werden. Dass dieses trotz steigender Sieben-Tages-Inzidenz möglich war, war auch den stetigen Hilfsleistungen des DRK-Kreisverbands in der seit eineinhalb Jahre andauernden Corona-Pandemie zu verdanken: Sowohl bei der Organisation der Impfzentren als auch den Testzentren im Kreis Coesfeld wäre der Erfolg ohne die haupt- und ehrenamtlichen Rotkreuzler so nicht möglich gewesen. In einem beeindruckenden Vortrag schilderte Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreisverbands, den außergewöhnlichen Einsatz.

Soziales Leben aufrechterhalten

Nicht nur auf Kreisebene, sondern auch vor Ort leistete der DRK-Ortsverein Beiträge zur Krisenbewältigung und zur Aufrechterhaltung des sozialen Lebens. Die Vorsitzende Ingeborg Bartsch und die Leiter der Gruppen berichteten von den vielfältigen Aktivitäten, die häufig wegen der Pandemie-Bestimmungen eingeschränkt waren, aber trotzdem so gut wie möglich durchgeführt wurden.

Seit ihrer Wiedereröffnung im Frühjahr konnte die Kleiderkammer durch erhöhten Personaleinsatz in der neuen Unterkunft am Kirchplatz einen großen Teil der Verluste wieder gut machen, berichtete die Leiterin Zita Hagelschuer. Auch Christa Heßelmann, Verantwortliche des Blutspendedienstes, zog eine positive Bilanz. Sie verwies auf über 800 Blutspenden unter den Bedingungen verschärfter Hygienestandards und der weggefallenen Nutzung der Cafeteria.

Jugendrotkreuz leidet unter Mitgliederrückgang

Wie sehr die Pandemie die Rotkreuzarbeit erschwerte, zeigte der Tätigkeitsbericht des Jugendrotkreuzes durch dessen Vorsitzenden Ole Jünnemann. Die langen Ausfallzeiten führten zu einer schmerzhaften Reduzierung der Mitgliederzahl im JRK, obwohl seit diesem Frühjahr die reguläre Arbeit fortgeführt werden konnte. Monika Beisenkroll schilderte die zwischenzeitlich wieder angelaufenen Angebote und den erfolgreichen Neustart in den Seniorengruppen. Trotz pandemiebedingter Beschränkungen konnten sowohl Gerhard Gödde mit dem Verleih von medizinischen Hilfsmitteln als auch Margit Schauer als Organisatorin der Seniorenreisen auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Einsatz bei der Hochwasserkatastrophe

Nicht nur die Coronapandemie, auch die Hochwasserkatastrophe in der Eifel stellte eine große Herausforderung an den ehrenamtlichen Rettungsdienst des Ortsvereins. So war dieser verschiedene Male auf Anforderung der Leitzentrale mehrtägig im Einsatz, sei es bei der Betreuung der Hochwassergeschädigten oder bei der Räumung eines gefährdeten Krankenhauses. Stefan Feldkamp und Andreas Gödde wiesen in ihren Berichten darauf hin, dass zwar Schlaf- und Ruhepausen Mangelware waren, es jedoch auch ein wenig stolz machte, so vielen Menschen helfen zu können.

Ein besonders positives Ereignis für die Aktivengemeinschaft war der Umzug in die neue Fahrzeughalle mit gut ausgestatteten Sozialräumen in der Robert-Bosch-Straße. In seinem Rechenschaftsbericht zum Finanzjahr 2020 stellte Schatzmeister Martin Üllenberg heraus, dass trotz einiger coronabedingter Ausfälle insgesamt ein gutes Ergebnis erzielt werden konnte.

Bei den Vorstandswahlen wurde Ingeborg Bartsch als Vorsitzende, Ansgar Mertens, Dr. Thomas Schuhmacher und Heribert Schwarzenberg als Stellvertreter, Martin Üllenberg als Schatzmeister, Lenard Sebbel als dessen Stellvertreter und Sonja Hildebrandt als Schriftführerin neu gewählt oder bestätigt.