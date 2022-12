Große Resonanz auf Adventsaktion

Im Fünf-Minuten-Takt trafen die privaten Spender am späten Mittwochnachmittag bei der Sendener Tafel ein. In prall gefüllten Kisten, Kartons, Körben und Taschen brachten sie ihre Beiträge zu der Aktion „Umgekehrter Adventskalender“ zur Schulze-Bremer-Straße.

„Einige Spender brauchten beide Hände und Arme, um ihre Waren zu tragen. Wir waren von der Resonanz ganz überwältigt“, sagte Sabine Knümann. Die Vorsitzende der Sendener Tafel e.V. dankt alllen Beteiligten und freut sich, dass sie und die anderen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer innerhalb von zwei Stunden insgesamt 24 großzügige Spenderinnen und Spender begrüßen konnten. Sie hatten in der Zeit vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag einen Artikel zurückgelegt – manche brachten auch deutlich mehr Waren.

„Wir haben ein buntes Warensortiment – von lagerfähigen Lebensmitteln bis hin zu Baby- oder Drogerieartikeln – entgegen genommen, das mit viel Herzblut ausgesucht worden war“, berichtet Sabine Knümann. Das sei beeindruckend gewesen – und gerade in der jetzigen Phase seien solche Spenden sehr wichtig. Denn die Tafel ist auf haltbare Waren wie Obst- und Gemüsekonserven derzeit in besonderem Maße angewiesen, um den Mangel an Frischware, die der Handel spendet, auszugleichen.

Als kleines Dankeschön boten die Ehrenamtlichen Führungen durch die Räume der Tafel an. Von dieser Möglichkeit machten viele Spenderinnen und Spender, die großes Interesse an der Arbeit der Tafel zeigten, gerne Gebrauch.

Gespannt ist die Tafel schon jetzt auf das Ergebnis am zweiten Abgabetag der Adventsaktion am 11. Januar (Mittwoch) von 14 bis 16 Uhr.