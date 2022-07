Große Vorfreude auf das Zeltlager in Oberfranken

Für das Zeltlager der Gemeinde St. Laurentius, das ab 16. Juli in Oberfranken stattfindet, sind noch Plätze frei. Näheres können Interessenten bei einem Info-Nachmittag am Sonntag (3. Juli) erfahren.

Das Zeltlager-Team St. Laurentius freut sich über vier neue Betreuerinnen und Betreuer in seinen Reihen. Franziska Schulte, Tim Hesselmann, Jan Sennekamp und Aaron Helmer werden als Jungbetreuer mit ins Zeltlager fahren, das vom 16. Juli bis zum 30. Juli im oberfränkischen Fornbach stattfinden wird. Kinder und Betreuer erwarten dort zwei Wochen voll Spiel, Sport und Spaß.

„Endlich können wir wieder losfahren – und dann auch noch gleich mit vier neuen Betreuern ,im Gepäck‘. Die Vorfreude kann kaum größer sein“, findet Andreas „Andy“ Sobbe, seines Zeichens Chefkoch des Zeltlagers Senden. Und auch die neuen Betreuer sind voller Tatendrang, so wie Jan Sennekamp. „Ich bin schon als Kind unzählige Male mitgefahren und freue mich unheimlich auf die neuen Aufgaben als Betreuer.“

Die Teilnehmer des Lagers können sich schon auf Wanderungen durch malerische Gegenden, Lagerfeuer mit Stockbrot und Schwimmen in den vielen Badeseen der Region und in Freibädern freuen. Aber natürlich steht auch diesmal wieder ein besonderes Highlight auf dem Programm: das sogenannte Bergfest. Hier wird beim Schützenfest mit anschließendem Buffet und der legendären Party dem 42 Einwohner zählenden Ort Fornbach ungeahntes Leben eingehaucht.

Maximilian Schulte betont: „Wir haben für das Ferienlager ein super Team, das immer zusammenhält. Wir ,alten Hasen‘ werden natürlich den Jungbetreuern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ganz besonders freue ich mich, dass jetzt auch meine Schwester Franziska endlich dabei ist.“

Es sind noch einige wenige Restplätze in dem Zeltlager in der vierten und fünften Ferienwoche frei. Kurzentschlossene sind also herzlich willkommen. Fornbach liegt in der Nähe von Coburg, ganz im Norden Bayerns an der Grenze zu Thüringen. Mitfahren können alle Kinder und Jugendlichen, die zwischen neun und 15 Jahre alt ist.

Alle Interessenten sind zu einem Infonachmittag eingeladen, der am Sonntag (3. Juli) um 15 Uhr stattfindet, zu dem natürlich auch alle bereits angemeldeten Teilnehmer eingeladen sind.

Anmelden kann man sich entweder auf dem Infonachmittag, über die Website zeltlager-senden.de oder per Mail an lagerleitung@zeltlager-senden.de. Fragen rund ums Zeltlager können natürlich auch an diese Adresse gesendet werden.