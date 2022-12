Grundschüler lernen beim SV Bösensell das Ballschul-ABC

Der SV Bösensell bietet in Kooperation mit der Grundschule Bösensell eine neue Ballsportschule und eine neue Gruppe zur sportmotorischen Grundausbildung an. Möglich wurde dies durch eine Förderung des Landesportbundes.

Der SV Bösensell hat sich erfolgreich mit einem Förderantrag im Rahmen des NRW Landesprogramms „1000x1000 – Anerkennung für den Sportverein“ beworben. Ein Förderschwerpunkt des Landes lag 2022 in der Kooperation zwischen Sportverein und Schulen – und genau da setzte der SVB an. Dank des Engagements einiger Vereinsmitglieder kann der Sportverein in Kooperation mit der Grundschule Bösensell eine neue Ballsportschule und eine neue Gruppe zur sportmotorischen Grundausbildung anbieten, heißt es in einer Pressenotiz.

Neue Angebote mit 1000 Euro gefördert

„Es freut mich, dass wir die bestehende Kooperation mit der hiesigen Grundschule im Bereich der Schulsportgemeinschaft wieder intensivieren und dafür vom Landesportbund NRW mit einem Förderbetrag von 1000 Euro finanziell unterstützt werden“, wird der erste Vorsitzende des SV Bösensell, Tobias Große Kintrup, zitiert. In der jahrgangsübergreifenden Ballsportschule können Kinder der aktuellen Klassen eins bis drei das Ballschul-ABC erlernen. Die sportmotorische Grundausbildung richtet sich an alle Kinder, die das erste Schuljahr besuchen. Hier werden motorische Grundfertigkeiten wie Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer und Schnelligkeit vermittelt.

Mit dem Fördergeld wurden sogleich benötigte Materialien wie Gymnastikseile, Jongliertücher, Gymnastikreifen, Springseile und verschiedene Bälle angeschafft. „Mit den neuen Materialien können wir den Grundschulkindern umfassende und vielseitige Spiele und Übungen anbieten“ freut sich Fabian Leifken, Übungsleiter der Ballsportschule. Mehr Informationen zum Angebot finden Interessierte auf der Homepage des Sportvereins.