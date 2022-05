Grüne Welle bremst Fußgänger aus

Senden

Die Ampelschaltung an der B 235 in Senden wurde so verändert, dass der motorisierte Verkehr jetzt besser fließen kann. Der Nachteil: Besonders eine Fußgänger- und Fahrradampel zeigt nun häufig und lange Rot. Mitunter so lange, dass viele die Geduld verlieren.

Von Thomas Fromme