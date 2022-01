Geschäfte an der unteren Herrenstraße sind zum Teil schwer erreichbar

Die Ortskernsanierung schreitet an der Herrenstraße weiter voran, Behinderungen bleiben dabei nicht aus. Wie beurteilen die Geschäftsleute die Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten und den geplanten Fußgängerzonen-Versuch?

Schwer und zum Teil nur auf Umwegen erreichbar sind derzeit viele Geschäfte an der Herrenstraße.

Baustellen machen Lärm und Dreck – das liegt in der Natur der Sache und das stört die Anlieger. Wenn es sich dabei um Geschäftsinhaber handelt, kann ein weiterer Punkt hinzukommen: Läden sind manchmal nicht leicht erreichbar. Das ist in der unteren Herrenstraße momentan der Fall. Dort wird seit November gebaut. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann Geschäfte in diesem Bereich mitunter nur schwer erreichen. Unbequeme Umwege sind keine Seltenheit.