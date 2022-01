Günstige Tickets versüßen Umstieg auf den Schnellbus

Trotz allgemein steigender Preise wurden in Senden für viele Tickets auf der Verbindung Olfen – Lüdinghausen – Senden – Münster die Preis deutlich gesenkt. Ermöglicht hat dies das Projekt „kommit“. Das Ziel: Mit Angebotsverbesserungen, aber auch mit Tarifabsenkungen sollen neue Fahrgäste gewonnen werden.

Abo mit kurzer Mindestlaufzeit

Bereits seit dem 1. Januar sind die Preise für die Abos um rund 40 Prozent gesenkt worden (WN berichteten). Das heißt konkret: Das neue kommit-Abo kostet jetzt für die Verbindung Senden – Münster nur noch 61,20 Euro – statt vorher 109,30 Euro. Pro Tag kostet damit eine Fahrt zwischen Senden und Münster nur noch rund einen Euro, teilt die Gemeinde Senden mit. Das kommit-Abo nach Lüdinghausen ist sogar schon für 51,60 Euro erhältlich. Beide Dauerkarten können über die Internetseite www.rvm-online.de direkt bestellt werden. Dazu RVM-Marketingleiter Dr. Andreas Leistikow: „Damit geht kein Sendener ein Risiko ein, denn die Mindestlaufzeit der Abos beträgt nur drei Monate.“

Wer nur gelegentlich nach Münster oder Lüdinghausen fährt, ist mit den 9-Uhr-Tagestickets oder den 4er-Tickets gut bedient. Auch für diese Fahrkarten wurden die Fahrpreise ab dem 1. Februar abgesenkt. So kostet beispielsweise ein 9 Uhr Tagesticket für eine Person und bis zu drei Kinder zwischen Senden und Münster nur 7,20 Euro, das 9 Uhr Tagesticket für bis zu fünf Personen 13,50 Euro. Wer ab und an bereits vor 9 Uhr unterwegs sein möchte, ist mit dem 4er-Ticket gut bedient. Es kostet jetzt zwischen Senden und Münster 15,30 Euro.

Flex-Ticket bietet Alternative

Eine Alternative könnte auch das neue Flex-Ticket sein, das acht Tagestickets an frei wählbaren Tagen enthält und das für 73,50 Euro zu haben ist. Es bietet die Möglichkeit, dann an jeweils einem Tag alle Verkehrsmittel innerhalb der Tarifstufe flexibel zu nutzen. Alle Fahrkarten – bis auf das kommit-Abo - sind im Expressbus X90, im Schnellbus S90, im Nachtbus N4, in der Vorverkaufsstelle „das kleine Ich“ (Herrenstraße 17) oder auch direkt über die BUBIM-App erhältlich, heißt es in der Mitteilung.

Die Fahrpläne mit allen Informationen finden sich in den Bussen, im Sendener Rathaus und in der Tourist Info. Weitere Informationen gibt es bei der Schlauen Nummer für Bus und Bahn unter

01806/504030 (pro Anruf 20 Cent aus allen deutschen Netzen).