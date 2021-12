Handyhülle selbst am PC entworfen

Spannende MINT-Projekte, die einen praktischen Einblick in die verschiedenen technischen Berufsfelder bei einem Hersteller von Etikettiermaschinen boten, darunter Mechatronik, technisches Produktdesign oder Industriemechanik, erlebten Schülerinnen und Schüler der Edith-Stein-Schule Senden.

Am MINT-Projekt bei der Firma Langguth in Bösensell waren die Mitarbeiter Guido Essmann, Christoph Kerkeling und Philipp Vogelsang, Geschäftsführer Peter Tschoepe, Schulleiter Rainer Leifken und Nicole Konhäuser (Leiterin des Berufsorientierungsbüros), Schülerinnen und Schüler sowie Andrea Menschner vom Kreis Coesfeld beteiligt.

An zwei Projekttagen hatten sechs Schülerinnen und Schüler der Edith-Stein-Schule Senden die Möglichkeit, die Langguth GmbH in Bösensell kennenzulernen. Auf die Zehntklässler warteten spannende MINT-Projekte, die einen praktischen Einblick in die verschiedenen technischen Berufsfelder beim Hersteller von Etikettiermaschinen boten – darunter Mechatronik, technisches Produktdesign oder Industriemechanik.

Modellprojekt für außerschulische Lernorte

„Die Erkenntnisse aus den Modellprojekten fließen in ein Gesamtkonzept für den Aufbau außerschulischer MINT-Lernorte im Kreis Coesfeld ein“, berichtet Andrea Menschner vom Kreis Coesfeld, die den Tag im Rahmen der Landesinitiative „Zukunft durch Innovation.NRW“ (zdi) organisiert hat.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Geschäftsführer Peter Tschoepe ging es für die Schülerinnen und Schüler an ihren „Arbeitsplatz“. Begleitet von Philipp Vogelsang und Christoph Kerkeling, den Mitarbeitern und Projektverantwortlichen, bauten und programmierten die Jugendlichen ein selbstfahrendes Auto mit Sensoren und zeichneten auf dem PC eine Handyhülle. Das Produkt wurde mit einem 3D-Drucker hergestellt und die fertige Handyhülle konnte am Ende des Tages mit nach Hause genommen werden, berichtet der Kreis Coesfeld in einer Pressemitteilung.

Großes Interesse und Engagement

Zwei Schülerinnen hatten die Möglichkeit, in der Produktionshalle des Unternehmens zu arbeiten, wo sie mit Unterstützung von Guido Essmann ein Mühlespiel aus Metall herstellten. Mit professionellen Metallwerkzeugen und einer großen Säulenbohrmaschine verarbeiteten die Mädchen das Material. Schulleiter Rainer Leifken und Nicole Konhäuser von der Edith-Stein-Schule freuten sich über das große Interesse und Engagement der Schüler. Die anderen Beteiligten zogen ebenfalls eine positive Bilanz und stellten eine weitere Zusammenarbeit in Aussicht.

Das Projekt wird im Rahmen der zdi-Landesinitiative und dem Förderprogramm „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung“ umgesetzt. In Kooperation mit lokalen Unternehmenspartnern bietet das zdi-Netzwerk aktuell verschiedene Modellprojekte in den MINT-Themenbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik an. Ansprechpartnerin ist Andrea Menschner von der zdi-Geschäftsstelle, 0 25 41/ 18 90 17, E-Mail: Andrea.Menschner@kreis-coesfeld.de.