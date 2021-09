Hardrock-Klassiker mal anders

Der Musikverein Senden führte am Samstag ein kleines Konzert im Rahmen des Projekts „Musikalische Grundausbildung“ für die Marienschüler auf.

Schon von Weitem hörte man die rockigen Anfangstöne des legendären Songs „Smoke on the water“. Jedes Laienohr konnte hier direkt heraushören, dass ein Blasorchester seine Finger im Spiel beziehungsweise am Instrument hatte – und ein breites Repertoire, das viele Stilrichtungen umfasst, umsetzt.

Der Sendener Musikverein führte am Samstag ein Konzert zur Instrumentenvorstellung für die Schülerinnen und Schüler der Mariengrundschule auf. Mitglieder des Musikvereins präsentierten ab 15 Uhr den Drittklässlern ihre jeweiligen Instrumente. Den kleinen und großen Zuschauern bot sich in einer lockeren und humorvollen Atmosphäre die Gelegenheit, die vielfältigen Holz-, Blech- und Schlaginstrumente kennenzulernen.

Projekt besteht schon seit drei Jahren

Das Projekt unter dem Motto „Musik verbindet!“ findet nun schon seit drei Jahren in Kooperation zwischen der Marienschule und dem Musikverein statt. Die Inhalte des Projekts, das von erfahrenen Musik- und Instrumentalpädagogen geleitet wird, sind neben dem Singen und Tanzen in der Gruppe auch das Erlernen eines Musikinstruments. Normalerweise kämen die Teilnehmer der musikalischen Grundausbildung in den Genuss, bei einem Instrumentenkarussell mitzumachen, doch dieses Jahr musste eine coronakonforme Alternative gefunden werden.

Spaß am gemeinsamen Musizieren steht im Vordergrund

Olaf Cordes, der zweite Vorsitzende des Musikvereins, betonte, dass die Faszination für Musik und der Spaß beim gemeinsamen Musizieren hierbei im Vordergrund stünden. Die erhoffte Freude war den Konzertbesuchern im Laufe des Nachmittags anzusehen. Die leuchtenden Augen und das herzliche Lachen der Kinder schienen seine Aussage zu bestätigen.

Verein will noch Jubiläum zum 100. Geburtstag begehen

Zukünftig plant der Musikverein Senden, die musikalische Grundausbildung ebenfalls für andere Interessierte zu öffnen. Auch musikalisch können sich die Sendener in absehbarer Zeit auf Mehr vom Musikverein freuen. „Dieses kleine Konzert heute soll ein ,Auftakt` für eine Neuaufstellung mit mehr Nachwuchsspielern sein. Es sind noch weitere kleinere Veranstaltungen geplant, um das 100-jährige Jubiläum des Sendener Musikvereins zu feiern“, kündigte Cordes an.