Haushalt einstimmig verabschiedet

Eitel Sonnenschein über dem Rathaus? Bürgermeister und Kämmerer freuen sich über einen einstimmigen Haushaltsbeschluss des Rates. Doch in der Zukunft könnten Wolken aufziehen.

Auch wenn nicht alle mit allem zufrieden waren, gab es bei den Reden der Fraktionsvorsitzenden zum Haushalt der Gemeinde für 2022 viel Lob für die Verwaltung – insbesondere für die Kämmerei mit ihrem neuen Leiter Philip Geißler. Der darf sich freuen, dass „sein“ erster Haushalt fast geräuschlos durch die Gremien gegangen ist. CDU, Grüne, SPD, UWG, FDP – also der komplette Rat – stimmten am Donnerstagabend für den Etat 2022.

Nach den Beratungen in den Fachausschüssen hatte sich dieses einhellige Votum abgezeichnet. Gegenüber dem Entwurf der Verwaltung vom Dezember gab es kleinere Anpassungen im Etat. Fast unverändert bleibt das Gesamtvolumen von 52,95 Millionen Euro (minus 20.000 Euro). Das für 2022 kalkulierte Defizit verringert sich von 914.600 Euro auf 742.400 Euro. Die beiden größten Posten bei den Aufwendungen, die Kreis- und Jugendamtsumlagen mit 15,03 Mio. Euro (minus 180.000 Euro) sowie die Personal- und Versorgungskosten (Pensionen) mit 11,88 Mio. Euro (plus 30.000) veränderten sich leicht.

Steuerquellen sprudelten zuletzt

Da Gewerbesteuer und Einkommenssteueranteil der Gemeinde sprudelten, kann der Haushalt mit einem geplanten Griff in die Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Allerdings werden durch die vom Land eingeräumte Corona-Bilanzierungshilfe weitere etwa zwei Millionen Euro als Last in die Zukunft verschoben. Und im aktuellen Haushaltsjahr ist mit deutlichen Mehrausgaben, insbesondere im Zusammenhang mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, zu rechnen.