Heilige Nacht im Regen gefeiert

Nicht nur die coronabedingten Einschränkungen, sondern auch die unfreundliche Witterung trübten die die Freiluft-Gottesdienste am Heiligen Abend.

In Ottmarsbocholt hielten die kleinen und großen Gottesdienstbesucher trotz der widrigen Witterungsverhältnissen durch. Pastoralreferentin Ute Albrecht stimmte sie mit ihrer Andacht auf das Weihnachtsfest ein.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewohnte Gottesdienst-Formaten. Die katholische Kirchengemeinden St. Laurentius hatte zu Heiligabend neue, pandemiegerechte Angebote vorbereitet, damit auch ohne 2G einzelne Gottesdienste möglich waren. Ebenso hatte sich die evangelische Friedensgemeinde für einen coronagerechten Gottesdienst vor der Kirchentür entschieden.

Trumpf waren vor allem Freiluftgottesdienste. Die gehören sonst eher in die warme Jahreszeit. Doch Corona zwang dazu, auch bei nasskalter Witterung draußen auf den Heiligen Abend einzustimmen – und das an ganz unterschiedlichen Orten außerhalb der Kirchen.

Feier am Krippenweg

Regenschirme waren an Heiligabend angesagt beim Wortgottesdienst, der an der Remise des Spiekers – bei einer der vielen Krippen des Ottmarsbocholter Krippenweges – gefeiert wurde. Trotz des wenig einladenden Wetters hatten sich doch noch zahlreiche Familien auf den Weg gemacht, um sich mit der von der Pastoralreferentin Ute Albrecht gestalteten Andacht auf das Weihnachtsfest einstimmen zu lassen. Dazu gehörten dann auch klassische Lieder wie „O du fröhliche, o du selige“ oder zum Abschluss „Stille Nacht, heilige Nacht“, welche von Meike Weitkamp (Klarinette), Eva-Maria Dabbelt (Saxofon) und Walburga Dabbelt (Trompete) stimmungsvoll begleitet wurden. Quasi als Nachschlag wurden noch Rolf Zuckowskis „Dezemberträume“ gespielt, und mit diesen die Herzen berührenden Klängen begaben sich Kinder und Eltern dann auf den Nachhauseweg.

Pavillons vor der Friedenskirche aufgebaut

Vielfältig waren die Angebote in Senden. Die katholische Kirchengemeinde lud unter anderem zu einem Wortgottesdienst für Kleinkinder in die Steverhalle ein, den Pastoralreferentin Rosália Rodrigues gestaltete– am Klavier begleitet von Patrick Heineke. Rund 60 Kinder und Erwachsene nutzten dieses Angebot.

Die evangelische Friedensgemeinde feierte einen von Pfarrer Stefan Benecke zelebrierten Wortgottesdienst. Dazu gab es ein Stab-Hirtenspiel. Vor dem Gemeindezentrum waren drei Pavillons aufgebaut. Rund 30 Kinder und Erwachsene nahmen an der Feier teil.

In Bösensell stimmte die katholische Kirchengemeinde am Nachmittag des Heiligen Abends auf dem Hof Vedder auf Weihnachten ein.