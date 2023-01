Heimische Mundart mit „Pläsier“ genossen

„Wi kürt Platt“ hieß es am Sonntagabend im Alten Zollhaus. Rund 60 Gästen wurden historische und besinnliche Geschichten in der plattdeutschen Heimatsprache vermittelt. Dafür wurden die Referenten mit riesigem Applaus belohnt, teilt der Heimatverein mit. „Und wenn jemand glaubt, die plattdeutsche Sprache sei Geschichte, dann möge er sich doch die Geschichten vom Organisationsteam um Josef Füstmann, Karin und Reinhard Archipow anhören“, heißt es weiter. Denn viele Ereignisse in und um Senden könne man besser in der hiesigen Mundart erzählen.

Und so machten es die Akteure zum riesigen „Pläsier“ der Gäste. Josef Füstmann begleitete den Abend mit humorvollen Erzählungen aus seinem Berufsleben als Schweinezüchter. Und als er ein weiteres Sendener Original ans Mikrofon bat, da gab es eine Lachsalve nach der anderen. „Denn dieses Urgestein war Josef Grothues, einer von mehreren seines Namens. Und so durfte Josef Füstmann zur Unterscheidung der vielen Josefs den Erzähler mit seinem Spitznamen Müttken anreden – ja, da wusste ein jeder, wer gemeint ist“, so der Heimatverein.