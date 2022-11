Hennen müssen drinnen bleiben

Für 75 vor allem kleinere Hobby-Geflügelhaltungen in Senden gilt die Stallpflicht, die der Kreis Coesfeld wegen der in Albachten ausgebrochenen Geflügelpest verhängt hat. Betroffen ist aber auch der Biohof Halsbenning, dessen 1250 Hennen ihre mobilen Ställe frühestens am 17. November wieder verlassen dürfen.

Wenn morgens die Klappen aufgehen, dann ist die Welt für die Hühner auf dem Biohof Halsbenning in Ordnung. Normalerweise stolzieren sie dann scharenweise ins Freie, um auf der Wiese rund um die fünf Hühnermobile in der Bauerschaft Wierling zu picken und zu scharren und sich zum Eierlegen oder Ausruhen wieder in den fahrbaren Stall zurückzuziehen – wie es ihnen gerade passt. Doch normal sind die Zeiten für Federvieh-Halter gerade nicht.

Bio-Status bleibt erhalten

Schutzvorschriften gegen die Geflügelpest, die auf einem Hof in Albachten festgestellt wurde, betreffen auch den Betrieb von Matthias und Verena Halsbenning. Der liegt in der Zehn-Kilometer-Überwachungszone. Dort gilt Stallpflicht – die Hennen müssen vorerst drinnen bleiben. Das betrifft in Senden nach Angaben des Kreises Coesfeld aktuell 75 zum Großteil kleinere Hobby- oder Nebenerwerbs-Geflügelhaltungen. Bis zum 16. November gilt eine entsprechende Anordnung des Kreises. Wenn es auf dem Betrieb in Albachten oder in der Umgebung keine weiteren Ansteckungen gibt, wird sie danach aufgehoben, teilte der Kreis auf Anfrage mit.

„Das ist ja nicht das, was wir wollen. Doch alle unsere Tiere sind gesund“, sagt Matthias Halsbenning über die unfreiwillige „Indoor-Lösung“. Insgesamt 1250 Legehennen verteilen sich auf fünf mobile Ställe. Von dort aus können die braunen Hühner normalerweise Auslauf, frische Luft und Sonne auf der großen Wiese genießen. „Die Stallpflicht ist sehr bedauerlich. Doch wir halten die Hühner bei Laune, indem wir ihnen Salat, Heu und andere Kleinigkeiten in die Ställe werfen, um sie zu beschäftigen“, sagt Verena Halsbenning, „Da wir selbst Erzeuger und Vermarkter sind und unsere Eier durch die eigene Packstelle zu 100 Prozent nachverfolgbar sind, dürfen wir sie weiter wie üblich verkaufen. Und der Bio-Status bleibt erhalten“, ergänzt Matthias Halsbenning.

Die Klappen öffnen sich derzeit nicht komplett - die Hühner müssen im mobilen Stall bleiben. Foto: Thomas Fromme

Denn für Haltung und Futter gelten hohe Standards. So haben die Hühner in den fahrbaren Ställen, in denen es jeweils drei Hähne, eine Futterebene und einen Scharrbereich gibt, mehr Platz als bei konventioneller Haltung. Die Zertifizierung nach den strengen Vorgaben des Bioland-Verbandes brachten die Halsbennings 2016 erstmals erfolgreich hinter sich. Danach stiegen der ehemalige Vertriebsleiter für Landmaschinen und die gelernte Heilerziehungspädagogin hauptberuflich in die (Bio)-Landwirtschaft ein. Ihr Standbein ist der Obst-, Gemüse- und Getreideanbau. je nach Saison wachsen Feldsalat, Grünkohl, Kürbis, Tomaten, Paprika, Gurken und vieles mehr auf den Feldern unter freiem Himmel sowie in drei Folien-Tunneln.

„Irgendwann stellte sich die Frage nach dem Sinn. Die Umstellung auf Bio hat für uns mehr Arbeit, aber auch mehr Zufriedenheit gebracht“, erzählt Verena Halsbenning. Die Eltern von Zwillingen (elf Jahre) verkaufen ihre Produkte auf Wochenmärkten, bei Lebensmittelhändlern in der näheren Umgebung oder im kleinen Selbstbedienungsladen auf dem Hof.

Als sie 2016 ihr erstes Hühner-Mobil in Betrieb nahmen, galt kurz darauf wegen der Geflügelpest übrigens schon einmal Stallpflicht – damals für mehrere Monate. „Hoffentlich dauert es diesmal nicht so lange“, wünscht sich das Ehepaar.