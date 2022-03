Hilfe für Geflüchtete formiert sich

Nachdem die Gemeinde den ersten Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine erfolgreich unterbringen konnte – auch dank der großen privaten Aufnahmebereitschaft – stellen sich beim Blick auf die weitere Betreuung vor Ort viele Fragen.

Um dieses Thema auch von ehrenamtlicher Seite anzugehen, hat die Flüchtlingshilfe zusammen mit dem Sozialamt am vergangenen Montag eine Reihe von Akteuren zu einem ersten Austausch eingeladen. „Dabei ging es um Fragen des Bedarfs an Hilfeleistungen aktuell und in näherer Zukunft“, heißt es in einer Mitteilung der Flüchtlingshilfe. Was wirklich gebraucht wird, sei noch nicht ganz abzusehen und im Einzelfall sehr unterschiedlich, so Andreas Sudermann von der Mennonitengemeinde. Etliche Zugezogene kommen direkt aus dem Kriegsgeschehen und sind so traumatisiert, dass sie erst einmal zur Ruhe kommen müssen. Andere möchten, dass ihre Kinder die Kita oder Schule besuchen, erste Worte Deutsch lernen und Kontakte zu Deutschen bekommen.

Begleitet wurde Andreas Sudermann von einem Ehepaar, das mit seinen Kindern inzwischen zweimal geflohen ist, zuvor schon aus der Ostukraine nach Kiew und nun von dort nach Senden. Ihre tiefe Dankbarkeit dafür, dass sie hier an einem sicheren Ort des Friedens angekommen sind, war bei ihrem Bericht spürbar. Klar wurde aber auch, wie verletzend das Geschehene nachwirkte. „Die anwesenden Vertreter der Ortskirchen, der Kleiderstube, des Büros Ehrenwert, der Sozialarbeit und der Jugendarbeit sind motiviert, in dieser Situation ihr Bestes zu geben“, heißt es in der Pressenotiz. Das Ehrenamtsbüro stellt kurzfristig eine Meldeplattform zur Verfügung, über die Bürger Bedarfe und Angebote melden können. Für Betreuungsaufgaben werden aktuell vor allem Dolmetscher für Russisch und Ukrainisch gebraucht.

Ein größerer Teil der Geflüchtete sind Kinder, Jugendliche und Frauen. Spezielle Angebote seien nötig, um ihnen das Ankommen zu erleichtern. „Alle Beteiligten gehen davon aus, dass wir erst am Beginn einer vermutlich noch wachsenden Aufgabe stehen. Gleichzeitig stärkt uns das Gefühl eines strukturierten Miteinanders, das wir in vertrauensvoller Zusammenarbeit erleben“ so Hans Meckling von der Flüchtlingshilfe.

Kontakt „Ehrenwert“, info@ehrenwert-senden.de, Tel 02597- 2459188, Sprechstunden Dienstag 10 - 12 Uhr und Donnerstag 16-18 Uhr. Kontakt „Flüchtlingshilfe Senden“ über info@fluechtlingshilfe-senden.de