Die meisten privaten Wohnangebote für Flüchtlinge noch nicht genutzt

Geld- und Sachspenden, Hilfstransporte und private Wohnungsangebote: Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine ist groß. Die Gemeindeverwaltung hatte darum gebeten, privaten Wohnraum zu melden, der an Kriegsflüchtlinge vermittelt werden könnte.

Rahel Epping, Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice, Ordnung und Soziales, erklärt mit ihrem Kollegen Christoph Kroll, wie die Verwaltung die Unterbringung von Flüchtlingen organisiert: „Wir nutzen eigene und angemietete Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen aus allen Herkunftsländern. Da derzeit nicht absehbar ist, wie viele Menschen aus der Ukraine nach Senden kommen, könnte es sein, dass unsere Kapazitäten nicht ausreichen.“ Zudem könnten der Gemeinde jederzeit Flüchtlinge aus anderen Ländern zugewiesen werden. „Deshalb hatten wir uns zu dem Aufruf entschieden.“

Längst nicht alle privaten Wohnungsangebote werden sofort benötigt

„Wir bedanken uns für die vielen Meldungen der Sendenerinnen und Sendener. Die Hilfsbereitschaft ist groß“, ergänzt Kroll, der als Sachgebietsleiter Soziales unter anderem die Daten erfasst. „Mittlerweile liegen mehr als 50 Angebote von Bürgern vor, darunter einzelne Zimmer, Einliegerwohnungen und komplette Ferienwohnungen. Bisher haben wir aber nur vier Wohnungen an Menschen aus der Ukraine vergeben, da viele bei Verwandten oder Bekannten Unterschlupf gefunden haben.“ Epping bittet daher alle, die sich fragen, warum ihre Hilfsangebote noch nicht angenommen wurden, um Verständnis.

Das gilt nicht nur für den Wohnraum: „Wir fragen alle Flüchtlinge, die sich im Rathaus registrieren, nicht nur, ob sie eine Unterkunft oder Beratung brauchen – sondern auch, ob sie Kleidung, Bettwäsche oder andere Sachspenden benötigen. Bisher gab es noch keinen Bedarf. Das kann sich natürlich jederzeit ändern. Dann kommen wir gerne auf vorliegende Angebote der Bürgerinnen und Bürger zurück.“

Über 50 private Wohnungsangebote liegen Rahel Epping und Christoph Kroll (kleines Foto) von der Gemeindeverwaltung vor. Foto: Martin Freier

Wer sich ehrenamtlich für andere einsetzen möchte – sei es für Flüchtlinge aus der Ukraine, aus anderen Ländern oder für Menschen aus Deutschland – kann sich im Büro Ehrenwert im Alten Zollhaus melden. Dort gibt es eine Datenbank, die Angebote mit Gesuchen zusammenbringt.

Bürger werden gebeten, Wohnungsangebote direkt über ein Formular der Gemeinde zu melden, das online unter www.senden-westfalen.de/ukraine zur Verfügung steht. So werden direkt die wichtigsten Eckdaten abgefragt. Alternativ kann man sich per Mail an ukraine@senden-westfalen.de wenden.

Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass zunächst die Liste möglicher Unterkünfte erweitert wird. Ob und wie schnell der gemeldete Wohnraum benötigt wird, sei derzeit nicht absehbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Hof Halsbenning spendet Obst und andere Lebensmittel

Zu den vielen privaten Initiativen, die in diesen Tagen vor Ort gestartet wurden, gehört auch eine Aktion des Biohofs Halsbenning. „Wir haben mehrere Kisten frisches Obst und andere Lebensmittel gespendet und dem Verein Menschenfreude e.V. mit auf die Reise zur polnischen Grenze gegeben. Damit und mit anderen Sachspenden versorgten die ehrenamtlichen Helfer die Kriegsflüchtlinge“, berichtet Verena Halsbenning. Ihre Mitarbeiterin Christine Lichtenberg hatte den Kontakt zu dem Verein aus dem Rheinland hergestellt.

Der Hof in der Bauerschaft Wierling führt darüber hinaus ab sofort mittwochs von 9 bis 14 Uhr einen zusätzlichen Markttag durch. Zehn Prozent des Umsatzes sind für die Ukraine-Hilfe bestimmt und werden für Lebensmittel oder – je nach Bedarf – als Geldspenden verwendet.